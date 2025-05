Voile d'une femme arraché à Lyon : la Licra dénonce une "agression raciste antimusulmane"

Elle dénonce "avec la plus grande fermeté" ce qu'elle appelle une "agression raciste antimusulmane" commise dans le quartier de la Part-Dieu.

Pour rappel, selon le témoignage de la victime, elle aurait été victime d'insultes puis projetée au sol par une autre femme qui lui aurait retiré son voile à une station de tramway.

"L'ensauvagement du débat public conduit à un climat de violence de plus en plus délétère", se désole la Licra, appelant les pouvoirs publics et l'ensemble des citoyens à "réagir et refuser la généralisation du repli identitaire et de la brutalité".