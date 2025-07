Isabelle Huault reconduite : EM Lyon maintient le cap malgré la polémique

Le Conseil de surveillance d’emlyon business school a renouvelé à l’unanimité le mandat d’Isabelle Huault à la présidence du Directoire et à la direction générale de l’établissement. C’est ce qu’annonce l’école dans un communiqué daté de ce lundi 7 juillet.

Cette décision a été prise jeudi 3 juillet, moins d’une semaine après la publication d’une enquête de Mediapart faisant état de vidéos islamophobes et de messages xénophobes entre élèves ainsi que d’un climat d’"omerta" au sein de l’établissement lyonnais.

"Cette reconduction témoigne de la reconnaissance du travail mené par Isabelle Huault depuis 5 ans et de la trajectoire ambitieuse qu'elle propose pour les 5 années à venir", écrit l’école. Le Conseil, présidé par Guillaume Pepy, salue " le renforcement de l’excellence académique", "un engagement social et environnemental affirmé et concret", et une "dynamique positive dans les classements français et internationaux."

Sans mention des polémiques en cours, le communiqué met en avant "le soutien continu et l’engagement de ses actionnaires" qui permettraient à l’école de "rayonner" en tant que "11e meilleure business school européenne."

Guillaume Pepy estime qu’Isabelle Huault "réunit toutes les qualités nécessaires au développement d’emlyon business school", citant notamment "l’amélioration de l’expérience étudiante", "le renforcement de la tech dans la pédagogie"et "l’internationalisation dans une nouvelle donne géopolitique".

Isabelle Huault déclare de son côté être "honorée de poursuivre ma mission au sein d’emlyon et j’aborde ce nouveau mandat avec énergie, humilité et une grande confiance dans la communauté qui soutient l’École. […] Je nourris pour l’École de grandes ambitions, à la hauteur de son potentiel, pour la positionner comme un acteur essentiel du soft power français."