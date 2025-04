Son deuil après la mort de sa compagne : Georges Fenech se confie dans Hermine, son nouveau livre

L'ancien juge d'instruction devenu député du Rhône lui rend hommage dans son nouveau livre Hermine, qui sortira le 7 mai aux éditions Guy Trédaniel.

Georges Fenech y raconte la vie du juge Vincent Farrugia, gamin du Maghreb, qui fait la rencontre de la princesse Hermine, "souveraine de la colline de Montmartre". Et alors que le couple "s'apprête à écrire le plus beau des contes de fées, un évènement tragique bouleverse son destin et fait voler en éclats toutes ses certitudes".

On comprend que l'ancien parlementaire lyonnais, aujourd'hui chroniqueur sur CNEWS, a choisi de créer des personnages fictifs mais qui renvoient immédiatement à sa propre histoire avec Hermine de Clermont-Tonnerre, aux côtés de laquelle il est resté pendant un mois, tentant de l'aider à sortir de son coma après l'accident.

Un style totalement différent de ses précédents ouvrages, puisque Georges Fenech a écrit au sujet de l'attentat du Bataclan, sur l'affaire François Fillon ou encore sur "l'ensauvagement de la France".