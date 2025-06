Après bientôt deux ans d'arrêt, le chantier de la salle Rameau à Lyon a repris : la livraison repoussée à fin 2026

A l'arrêt depuis l'automne 2023 en raison des "difficultés économiques liées au contexte de crise dans le bâtiment" rencontrées par la Compagnie de Phalsbourg, il a enfin repris ces derniers jours.

La Compagnie de Phalsbourg l'annonce dans un communiqué de presse ce lundi, évoquant "le fruit d’un travail collectif mené avec détermination aux côtés de la Ville de Lyon et de l’ensemble des parties prenantes".

Pour rappel, la mairie écologiste avait accepté d'aider l'entreprise en renégociant son bail emphytéotique administratif, permettant à la Compagnie de Phalsbourg de rester à la tête du projet après avoir déjà réalisé le désamiantage, déplombage et curetage de la salle emblématique du 1er arrondissement de Lyon.

Une nouvelle phase de préparation et de curage débute désormais et doit se poursuivre jusqu'à l'automne. Initialement prévue pour septembre 2024 puis début 2026, la réouverture de la salle Rameau se fera désormais fin 2026.

Le projet prévoit l'ouverture d'un tiers-lieu, une salle de spectacle et un espace restauration/bar. La Compagnie de Phalsbourg devait mettre 12,5 millions d'euros sur les 17,3 millions que coûte la rénovation du site de la rue de la Martinière.

Les fortes tensions de ces derniers mois entre Grégory Doucet et le président de la Compagnie de Phalsbourg Philippe Journo n'ont donc pas remis en cause la poursuite du projet - le second avait eu des mots très durs à l'encontre du premier puisqu'il dirige The Village, le village des marques de Villefontaine que l'édile de Lyon ne voulait pas voir être autorisé à ouvrir le dimanche.