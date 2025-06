En finir enfin avec les dysfonctionnements ? Un nouveau directeur au Conservatoire à rayonnement régional de Lyon

Un an après la polémique au sein du comité syndical du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon, un nouveau directeur a été nommé par la Ville et la Métropole de Lyon.

Gilles Guilleux, trompettiste et chef d'orchestre, en poste au CRR de Pau depuis trois ans, succèdera à Géry Moutier au 18 août.

"Reconnu pour la qualité de son enseignement et ses nombreux projets en direction du public lyonnais et métropolitain, le Conservatoire de Lyon a suscité de nombreuses candidatures de qualité, dont celle de Gilles Guilleux que le conseil d’administration a retenue. Il aura la charge de poursuivre la mise en œuvre du projet d’établissement, épaulé par un comité de direction solide et éclairé par les résultats du rapport d’audit financier et du diagnostic sur les risques psycho-sociaux. Géry Moutier a su s’emparer de cette dynamique avec exigence et professionnalisme et je tiens à le remercier chaleureusement pour le travail accompli depuis son arrivée en 2021", salue Patrick Odiard, le conseiller municipal devenu président du syndicat mixte de gestion du CRR.

On se souvient qu'en avril dernier, l'adjointe à la Culture de l'époque, Nathalie Perrin-Gilbert, avait annoncé vouloir se séparer de Géry Moutier, provoquant l'émoi des élus écologistes mais aussi ceux de l'opposition.

NPG, qui reprochait au directeur du Conservatoire de ne pas avoir su gérer les nombreux dysfonctionnements au sein de l'établissement avec des disparitions d'instruments, des courriers qu'on lui demandait d'antidater et signer, un climat social toujours fragile et même des accusations de violences sexistes et sexuelles contre un professeur, avait ensuite été débarquée par Grégory Doucet.

Au final, l'objectif de Nathalie Perrin-Gilbert a été atteint, un an plus tard. Mais à quel prix ?