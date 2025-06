Lyon : la municipalité dévoile quatre mesures phares pour "un véritable service public du commerce"

Les Assises du commerce et de l’artisanat avaient eu lieu le 4 novembre dernier à l’Hôtel de Ville de Lyon. L’occasion pour la municipalité de discuter avec près de 250 commerçants et artisans. Mais depuis, plus de nouvelles... Jusqu'à ce mercredi, avec l'annonce d'un plan d’actions pour "renforcer durablement le commerce de proximité et poser les bases d’un véritable service public du commerce". Celui-ci contient quatre ambitions importantes et 15 objectifs.

Par le biais d’un communiqué, la Ville de Lyon a dévoilé plus en détail ses quatre projets phares. Le premier concerne la création de l’Office Lyon Commerce, qui permettra de réunir tous les dispositifs existants en une seule plateforme (physique et en ligne) et d’accompagner les commerçants dans leurs démarches administratives.

Ensuite, la municipalité souhaite demander à l’Etat de geler l’Indice des Loyers Commerciaux (ILC), qui a augmenté de 18% en moins de quatre ans, et encadrer les loyers commerciaux. La troisième mesure porte sur la mise en place d’une autorisation pour venir s’installer au pied d’un immeuble. Enfin, la quatrième et dernière mesure phare lance une Biennale du commerce pour suivre l’évolution du commerce lyonnais. Celle-ci s’effectuera tous les deux ans.

"À Lyon, nous construisons le service public du commerce de demain. Ce plan est né de l’écoute des artisans et commerçants, cœur battant de notre ville. Grâce à leur mobilisation, nous proposons des actions concrètes et adaptées aux réalités du terrain (…) Certaines actions, déjà à l’œuvre, seront poursuivies, réorientées ou renforcées tandis que de nouvelles actions devront également être déployées par la Ville de Lyon ou ses partenaires", a déclaré Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon.

Les élus souhaitent ainsi renouveler le commerce lyonnais dans un futur proche.