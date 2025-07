Rugby : le Matmut Stadium du LOU détient l’une des meilleures pelouses du Top 14

Ce mardi, la Ligue nationale de rugby (LNR) a dévoilé son classement des meilleurs terrains de rugby pour les clubs du Top 14 et de Pro D2. Plus précisément, deux classements ont été établis : un pour les pelouses naturelles et naturelles renforcées, ainsi qu’un autre pour les pelouses synthétiques.

Quatre critères ont été mis en place pour permettre d’élire la meilleure pelouse de France : esthétique, infrastructurel, agronomique, biomécanique. Sans oublier le critère écologique, qui entre également en compte afin d’encourager les clubs à prendre en compte ce facteur.

Avec ces critères, le Matmut stadium (ex-stade Gerland) du LOU se hisse à la deuxième marche du podium. Au total, la pelouse synthétique de ce stade emblématique a obtenu la note de 91. Le Racing 92 est en tête avec 97 points.

Des résultats plus qu’encourageants pour les dirigeants lyonnais.