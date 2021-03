Lyon : bientôt un centre aquatique, un hôtel et un centre médical au Matmut Stadium

Olivier Ginon, le PDG de GL Events et actionnaire du LOU Rugby, a annoncé ce lundi dans les colonnes du Progrès que de nouveaux projets allaient voir le jour au Matmut Stadium de Gerland, et ce malgré la crise. Après la brasserie, la boutique, ou plus récemment l'ensemble de bureaux des "jardins du LOU", un hôtel et un centre médical vont sortir de terre vers le Matmut Stadium, côté virage Sud.

L'homme d'affaires a également annoncé avoir obtenu un permis de construire, qu'il avait déposé il y a plusieurs mois, pour une piscine et un centre aquatique. Ce projet doit remplacer le bassin extérieur qui est situé devant le Matmut Stadium de Gerland.

Avec toutes ces futures constructions, le centre d'entraînement pourrait muter vers la plaine des Jeux de Gerland. Mais cela reste encore un projet.