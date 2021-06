LOU Rugby : la pelouse du Matmut Stadium de Gerland est à vendre !

Une pelouse mythique qui a vu passer les plus grands joueurs de football, rugby, mais aussi les plus grandes stars comme Johnny Hallyday, Mickael Jackson ou encore le Pape.

D'ici son retrait le 9 juillet, plusieurs événements vont être organisés. Et pour ne pas décevoir les supporters, bien souvent nostalgiques, le LOU a décidé de vendre des rouleaux de 1m2 au prix de 10 euros. "C'est une somme qui est symbolique, une partie sera reversée à une association. Mais avant ça, on va bien la fêter", explique le président du club, Yann Roubert.

Alors pourquoi ne pas s'offrir 1m2 de cette mythique pelouse de Gerland ? Attention, "vous êtes seul responsable de la pose de votre pelouse. Si cette dernière ne prend pas, le LOU Rugby ne serait en aucun cas responsable", tiens à préciser le club sur sa boutique en ligne.

Pourquoi changer de pelouse ?

Les dirigeants ont fait le choix de s'en séparer pour des raisons principalement "sportives" assure le président. "On a aujourd'hui une équipe qui a un jeu qui doit pouvoir se marier avec un synthétique. L'actuelle est aussi en fin de vie. Les équipes ont su la garder en vie pendant quatre ans déjà ! Après, comme le stade est également un lieu de vie, on pourra accueillir des événements plus facilement. On espère qu'il y aura que des bonnes choses avec cette nouvelle pelouse".