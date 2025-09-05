Judiciaire

Lyon : la préfecture renonce à faire appel, Kélé obtient un titre de séjour après l’annulation de son OQTF

La situation de Kélé connaît une évolution majeure.

Son collectif de soutien annonce : "La préfète n'a pas fait appel du jugement du Tribunal Administratif du 01 juillet qui annule l'OQTF du mois d'avril. Ce jugement donne l’obligation à la préfecture de délivrer à Kélé un titre de séjour d'1 an renouvelable : une carte de séjour 'vie privée et familiale', lui donnant en elle-même l'autorisation de travailler."

Arrivé en France en 2014 à l’âge de 14 ans, Kélé a grandi à Lyon où il a poursuivi sa scolarité avant d’obtenir plusieurs diplômes. Sous la menace d’une expulsion vers la Guinée, son pays d’origine, il a néanmoins construit en dix ans un véritable ancrage : un emploi, des proches et un parcours qualifié "d’exemplaire" par les collectifs qui le soutiennent.

Selon le collectif, Kélé a déjà pu reprendre une activité professionnelle : "Sans attendre, comme le lui autorise aussi son Autorisation Provisoire de Séjour, il peut travailler dès à présent. Il a ainsi démarré un nouveau travail dans une entreprise commerciale avec un CDI à temps plein dès ce lundi 25 août."

Les soutiens soulignent que cette décision reconnaît les efforts d’intégration accomplis : "Tous les éléments d'intégration que Kélé a accumulés, malgré les fortes embûches, par ses propres qualités humaines depuis 11 ans de (sur)vie dure à Lyon, et avec notre aide à tous et toutes ; ainsi que la ténacité, l'humanisme et le professionnalisme de M° Guérault son avocat, ont enfin été reconnus par la justice."

Le collectif se félicite de ce pas en avant, tout en restant mobilisé : "Nous espérons que Kélé va enfin pouvoir construire sa vie et son avenir paisiblement et sereinement à nos côtés ici à Lyon qui est devenue sa ville."

avatar
2 cas le 05/09/2025 à 09:48

Il y a ceux qui profitent de nos diplômes et deviennent une chance pour leur pays. Puis tu as ceux qui prennent une place dans une école en France et n’ont pas de carte d’identité française.
Nous devrions faire comme les américains : French citizen first.
Pour le cas de ce Guinéen, la justice s’est prononcée, je suis content pour lui.

avatar
Cyrano le 05/09/2025 à 09:47
SuperTonton a écrit le 05/09/2025 à 09h23

Quand un étranger travaille, vous râlez.
Quand il ne travaille pas, vous râlez aussi.

On sait tous ce qui vous pose problème.

Non, vous ne savez pas, vous n'êtes pas la science infuse. Cet individu est entré illégallement, utilisant même un faux passeport, c'est là que se trouve le problème. Un étranger qui vient légalement ne pose pas de problème.

avatar
N'importe quoi le 05/09/2025 à 09:45
SuperTonton a écrit le 05/09/2025 à 09h23

Quand un étranger travaille, vous râlez.
Quand il ne travaille pas, vous râlez aussi.

On sait tous ce qui vous pose problème.

C'est un poète qui sort de prison. Il y a quand même mieux comme immigration...

avatar
SuperTonton le 05/09/2025 à 09:23

Quand un étranger travaille, vous râlez.
Quand il ne travaille pas, vous râlez aussi.

On sait tous ce qui vous pose problème.

avatar
Bravo la préfecture le 05/09/2025 à 09:23

avec des gens de votre acabit il suffit de jouer la carte du temps, la France il va bientôt falloir la quitter à cause de la mollesse de ses dirigeants.

avatar
bomer le 05/09/2025 à 09:18

Une chance pour la France.......

avatar
Catalan le 05/09/2025 à 09:05

Ça y est, le soit disant poète qui a écrit un bouquin avec l aide de l association pour laquelle il est impliqué par pur intérêt .il faut dire qu après s etre déclaré faussement mineur ,et avoir été condamné pour escroquerie, c était la seule opportunité de s engager avec des humanistes pour obtenir gain de cause. Maintenant qu il est régularisé on va prendre des nouvelles pour savoir quand il va quitter ses bienfaiteurs pour vivre sa propre vie .

avatar
Fleur de Lys le 05/09/2025 à 09:01
Moua ha ha a écrit le 05/09/2025 à 08h50

L’état s’acharne toujours contre les honnêtes gens et se couche devant les ordures. Bienvenue Keke, bienvenue a ceux qui aiment la France sa culture ses traditions sa libertés.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

avatar
Bob le 05/09/2025 à 08:58

oui il y a les bons et les gentils noirs et les autres, il faut savoir faire le tri.

avatar
Fleur de Lys le 05/09/2025 à 08:54
Une chance pour la France a écrit le 05/09/2025 à 07h25

Au delà de la préfecture, c'est l'état qui renonce et baisse les bras, empêché d'agir par des associations qu'il subventionne.
Et au final, c'est toujours Nicolas qui paie.

Oui quelle honte ce pays.
L'état qui cède une nouvelle fois.
Et ces associations de soutien de tout et de rien qui vivent avec notre argent devraient être dissoutes.
Mais pour cela il faudrait avoir du courage ce qui n'est pas le cas de nos politiques.

Vive le Roi 👑

avatar
Socrate69 le 05/09/2025 à 08:52

Je ne raisonne pas sur un cas personnel comme ici.

En général il faut le savoir quand on commence à faire des "cas particuliers" dans un système ceci vont se multiplier et au final le système initial sera totalement dénaturé et inefficace. C'est un fait qui se vérifie de façon empirique dans tous systèmes c'est même assez logique.

Puis ici j'aime nos "décoloniaux" car ils favorisent dans les faits le maintien dans la pauvreté des pays d'origine car il y a une crise dans ses pays car les gens partent vers des pays plus riches.
Ainsi la France qui n'a pas su gérer son système de formation de médecin et d'infirmier (grâce au conseil de l'Ordre pour des raisons pécuniaires essentiellement... c'est en effet un scandale d'Etat) vide les pays pauvres de ses travailleurs formés et qualifiés, ils viennent d'abord en France, puis ensuite partent ailleurs ou les salaires sont plus élevés.

avatar
Moua ha ha le 05/09/2025 à 08:50

L’état s’acharne toujours contre les honnêtes gens et se couche devant les ordures. Bienvenue Keke, bienvenue a ceux qui aiment la France sa culture ses traditions sa libertés.

avatar
Moua le 05/09/2025 à 08:48
dense69 a écrit le 05/09/2025 à 08h46

Voilà une bonne nouvelle!

Oui , gardons les tous , on a les moyens ......

avatar
@chris le 05/09/2025 à 08:48
Chris696969 a écrit le 05/09/2025 à 07h20

Voilà une personne :
1) inconnue des services de police et de justice,
2) qui fait des formations,
3) qui travaille légalement dès qu'elle le peut.

Objectivement, des personnes immigrées de ce profil là, j'en veux bien tous les jours.

Vous plaisantez j'espère ? C'est un ancien tollard, il sort de prison pour escroquerie.

avatar
dense69 le 05/09/2025 à 08:46

Voilà une bonne nouvelle!

avatar
La France des kassocs qui s’enfonce. le 05/09/2025 à 08:27
Enfin! a écrit le 05/09/2025 à 06h23

Que d acharnement contre un jeune homme qui va travailler et contribuer à notre société.
Que de temps perdu et de justice croulant sous de telles procédures.
Hommage aux soutiens tenaces . C est ça la France !

Pour le moment, il écrit des poèmes, il est gavé d’aides sociale et il a déjà eu plusieurs condamnations de justice. Si c’est la France que tu veux, c’est parfait. Moi je préférai la France qui était tirée vers le haut avec des immigrés qui la faisait prospérer et qui se sont tous intégrés.

avatar
Merci le 05/09/2025 à 08:23

C’est ce genre de décision qui va amener le RN au pouvoir. Les français ne supportent plus ce manque de justice. L’état doit retrouver son autorité.

avatar
on en veux pas le 05/09/2025 à 08:17
LFI 69 a écrit le 05/09/2025 à 08h11

Voilà une bonne nouvelle.
La France préférera toujours l'individu de toute origine qui souhaite s'en sortir aux fachos cachés derrière leur écran qui déversent leur haine anonymement.

Non les Français ne veulent plus des clandestins qui viennent profiter de notre système social

avatar
Va faire un tour le 05/09/2025 à 08:13
Chris696969 a écrit le 05/09/2025 à 07h20

Voilà une personne :
1) inconnue des services de police et de justice,
2) qui fait des formations,
3) qui travaille légalement dès qu'elle le peut.

Objectivement, des personnes immigrées de ce profil là, j'en veux bien tous les jours.

Dans les zones industrielles y a que de ça limite

avatar
LFI 69 le 05/09/2025 à 08:11

Voilà une bonne nouvelle.
La France préférera toujours l'individu de toute origine qui souhaite s'en sortir aux fachos cachés derrière leur écran qui déversent leur haine anonymement.

avatar
Pas mal le 05/09/2025 à 08:10
Boulisport a écrit le 05/09/2025 à 07h41

Bravo, victoire ce généticien va nous emmener une belle plus value !
Maintenant il faut s'occuper de régulariser en urgence Adama Tounwar et Takumi Hoku, ainsi que le jeune HOKU TÉHEF et sa compagne Houla LADIDON.
Le cas d'Abwaman WAFWAF doit aussi nous faire réagir.

Un peu d'humour de bon matin fait jamais de mal 😂

avatar
Boulisport le 05/09/2025 à 07:41

Bravo, victoire ce généticien va nous emmener une belle plus value !
Maintenant il faut s'occuper de régulariser en urgence Adama Tounwar et Takumi Hoku, ainsi que le jeune HOKU TÉHEF et sa compagne Houla LADIDON.
Le cas d'Abwaman WAFWAF doit aussi nous faire réagir.

avatar
bravo le 05/09/2025 à 07:41

bravo kéké

avatar
Mdr ! le 05/09/2025 à 07:39
Enfin! a écrit le 05/09/2025 à 06h23

Que d acharnement contre un jeune homme qui va travailler et contribuer à notre société.
Que de temps perdu et de justice croulant sous de telles procédures.
Hommage aux soutiens tenaces . C est ça la France !

11 ans en situation irrégulière et jamais expulsé.. c'est ça la France.
La morale de la chanson, c'est que l'Etat cède.
On a l'air mariole si ça fait jurisprudence.. 👍

avatar
Une chance pour la France le 05/09/2025 à 07:25

Au delà de la préfecture, c'est l'état qui renonce et baisse les bras, empêché d'agir par des associations qu'il subventionne.
Et au final, c'est toujours Nicolas qui paie.

avatar
Chris696969 le 05/09/2025 à 07:20
Dingue a écrit le 05/09/2025 à 07h00

Des associations qui militent pour garder des gens bien et en meme temps qui militent pour garder des oqtf dangereux, a force de grands écarts j’ai bien peir qu’on arrive plus a faire la différence sainement.

Voilà une personne :
1) inconnue des services de police et de justice,
2) qui fait des formations,
3) qui travaille légalement dès qu'elle le peut.

Objectivement, des personnes immigrées de ce profil là, j'en veux bien tous les jours.

avatar
Il sort de prison... le 05/09/2025 à 07:19

Ce jeune homme a menti en se faisant passer pour mineur non accompagnés alors qu'il était majeur, puis a été condamné pour escroquerie et a fait de la prison pour celà.

J'espère que les gages de réinsertion sont suffisants, car on a déjà beaucoup trop de délinquants étrangers sur notre sol.

avatar
Dingue le 05/09/2025 à 07:00

Des associations qui militent pour garder des gens bien et en meme temps qui militent pour garder des oqtf dangereux, a force de grands écarts j’ai bien peir qu’on arrive plus a faire la différence sainement.

avatar
:( le 05/09/2025 à 06:45
Enfin! a écrit le 05/09/2025 à 06h23

Que d acharnement contre un jeune homme qui va travailler et contribuer à notre société.
Que de temps perdu et de justice croulant sous de telles procédures.
Hommage aux soutiens tenaces . C est ça la France !

On s'en fout qu'il travaille (c'est d'ailleurs juste la norme de travailler, tu veux qu'on lui donne la légion d'honneur ?), il a rien à foutre ici. Marre de ces saletés de clandestins, la france est pas la poubelle du monde. S'il veut venir en france il fait une demande de visa depuis son pays d'origine. Vous êtes épuisants les gauchiasses.

avatar
Midnightfenrir le 05/09/2025 à 06:44

Genre y a pas assez de Guinéens en France il en faut un de plus, on va les collectionner, bientot plus de Guinéens en France qu'en Guinée.

avatar
Enfin! le 05/09/2025 à 06:23

Que d acharnement contre un jeune homme qui va travailler et contribuer à notre société.
Que de temps perdu et de justice croulant sous de telles procédures.
Hommage aux soutiens tenaces . C est ça la France !

