Lyon : la justice annule la nouvelle OQTF de Kélé, la préfecture sommée de lui donner des papiers

La justice vient d'annuler la seconde OQTF délivrée par la préfecture du Rhône à l'encontre de ce Guinéen arrivé en France à l'âge de 14 ans et qui n'a jamais pu légaliser sa situation.

Son assignation à résidence est également annulée, avec effet immédiat, et le tribunal administratif enjoint la préfecture à accorder à Kélé une carte de séjour "vie privée et familiale" d'une durée d'un an d'ici le 1er septembre.

"Cette décision est une grande avancée pour Kélé et l'ensemble de ses soutiens, ainsi qu'un soulagement longtemps attendu. Nous espérons maintenant que la préfecture délivrera son autorisation provisoire de séjour et son titre de séjour à Kélé dans les délais impartis", a réagi le collectif de soutien à Kélé, conscient que les services de l'Etat n'abdiquent pas dans ce dossier.

En effet, la préfecture avait subi le même camouflet le 12 décembre dernier, avec annulation d'une OQTF et obligation de délivrer une Autorisation provisoire de séjour (APS) à Kélé. Mais elle avait fait appel.

"Aujourd'hui c'est un grand pas en avant que Kélé vient de faire, une nouvelle reconnaissance de son parcours et de ses qualités qu'il vient de recevoir, mais il reste encore du chemin à parcourir", concluent les soutiens du poète guinéen, désormais attentifs aux signaux envoyés ces prochains jours par l'administration.