Près de Lyon : l’Astroballe va accueillir un tournoi de qualification à la coupe du monde de basket féminin 2026

La Fédération française de basket (FFBB) a annoncé que la salle située à Villeurbanne allait accueillir le tournoi de qualification à la Coupe du monde de basket féminin. L’événement se déroulera du 11 au 17 mars 2026, en présence de l’équipe de France féminine, vice-championne olympique.

"La France n’avait plus accueilli de grande compétition intercontinentale depuis quelques temps, et il était nécessaire de renouer avec cette tradition. Notre savoir-faire est reconnu dans le monde entier, mais surtout, nous savons que notre public sera, comme toujours, au rendez-vous pour soutenir les Bleues. Je remercie également la ville de Villeurbanne, terre de basket pour son accueil", a réagi dans un communiqué le président de la fédération, Jean-Pierre Hunckler.

Seize équipes participeront à la Coupe du Monde 2026 à Berlin. Cinq équipes sont directement qualifiées pour la compétition, mais participeront néanmoins aux tournois de qualification en mars prochain : l’Allemagne (pays hôte), la Belgique (champion d’Europe 2025), les États-Unis (champion des Amériques 2025), l’Australie (champion d’Asie 2025) et le Nigeria (champion d’Afrique 2025).

Les onze autres équipes, dont l’équipe de France féminine, devront se qualifier par le biais des tournois de qualification à la Coupe du Monde qui se dérouleront en mars 2026. Quatre tournois seront organisés, avec six équipes engagées par tournoi. Chaque pays rencontrera les cinq autres équipes de son tournoi sous la forme d’un mini-championnat, afin d’aller chercher l’un des tickets pour la Coupe du Monde 2026.