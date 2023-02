Ce vendredi soir, la mairie de Villeurbanne, propriétaire de l'Astroballe, doit présenter une convention avec l'ASVEL. "Cette convention vient sécuriser l'ensemble des matchs de championnat de France et 4 matchs d'Euroligue sur 17. Je n'ai pas l'impression que ce soit négatif pour la Ville, au contraire ! C'est un atterrissage intéressant", analyse le maire Cédric Van Styvendael.

"Tony Parker voulait continuer à jouer à Villeurbanne, c'est la maison de l'ASVEL. On n'a pas encore trouvé mieux que l'ambiance de l'Astroballe", poursuit l'édile socialiste.

Cette convention a un peu perturbé la bonne ambiance de sa majorité au conseil municipal, avec notamment l'abstention des Verts. "Jusqu'à présent, EELV nous attaquait au tribunal administratif sur nos liens avec l'ASVEL. Je trouve qu'il y a une belle évolution de leur part", remarque Cédric Van Styvendael.

Mais pas question de donner un blanc-seing au club de basket : "On me dit "Attention, l'ASVEL, tu vas te faire avoir". Il faut que l'Astroballe puisse accueillir d'autres sports pour que la Ville ne soit pas pieds et poings liés avec un seul partenaire sportif".

00:00 Nouvelle convention Astroballe

05:03 Tensions dans la majorité ?

06:28 Enrichir Tony Parker ?

07:47 Euroligue fermée

10:04 Election du PS du Rhône

13:18 Lieu pour les Biennales ?