Place Béraudier à Lyon : treize ans de travaux pour un parvis rénovateur

La deuxième partie de la place Charles-Béraudier est enfin dévoilée. 

Après treize années de réflexion et de travaux, et une très très longue attente, la gare de la Part-Dieu dévoile enfin son nouveau parvis. L’inauguration de la place haute a eu lieu ce lundi après-midi, quelques mois après l’ouverture de la place basse.

“Cette place est un lieu stratégique. L’une des principales portes d’entrée dans la ville. C’est un espace accueillant et clair. Cette transformation apporte un message symbolique : Lyon est une ville d’accueil, ce n’est pas seulement un projet urbain, mais un projet humain”, a commencé Marion Sessiecq, maire du 3e arrondissement de Lyon.

“On retrouve Part-Dieu enfin sans travaux avec un climat qui change”, a annoncé Bruno Bernard.

Fermée et saturée il y a encore quelques années, la place s’ouvre désormais sur la ville avec plus de 10 000 m² dédiés aux piétons. L’agence AUC, lauréate du Grand Prix de l’urbanisme, a imaginé un "sol facile" : un espace lisible et accessible, pensé pour le confort et la fluidité des déplacements.

Bien évidemment, la nature s’invite au cœur du projet avec trois strates végétales afin “d’apporter fraîcheur et respiration à ce quartier minéral”. En tout, 52 arbres et près de 800 m² de massifs plantés renforcent le lien avec le bois de la Part-Dieu.

Mais la transformation ne s’arrête pas en surface. En sous-sol, la “place basse” concentre les services liés aux déplacements : un accès direct au métro B, une vélostation de 1500 places, un pôle taxis et un parking de plus de 1000 emplacements. 

Avec près de 9,4 millions d’euros investis pour la place Béraudier seule, ce chantier illustre les ambitions de la métropole lyonnaise, comme l’a indiqué Gregory Doucet : “cette place montre le futur de la Part-Dieu”. L’usage de méthodes écologiques afin de transporter des éléments satisfera également les écologistes.

D’ici fin 2025, l’aménagement se prolongera sur le boulevard Vivier-Merle, avec de nouvelles plantations et un élargissement des trottoirs, avant la livraison finale prévue en 2026.

avatar
roulette russe le 22/09/2025 à 20:17
lyyyyyoooonnnn a écrit le 22/09/2025 à 18h41

c’est clair qu’on se demande comment on peut arriver à 1.5 millions avec une cochonnerie pareil comparativement aux 9.4 pour un chantier d’une ta envergure, si il n’y a pas de la magouille derrière cette « œuvre »

Il faudrait savoir ce qui a été fait au juste avec 9,4 M€.
S'il s'agit seulement du pavage de la place, avec les canalisations recueillant les eaux de pluie, à 900 € du m2 c'est quand même pas donné.

Ce qui est sûr c'est que ça ne couvre pas la construction de tout ce qui est construit dessous : Là, c'est plus proche de 100 M€.

avatar
Ex Précisions le 22/09/2025 à 19:58
lyyyyyoooonnnn a écrit le 22/09/2025 à 18h41

c’est clair qu’on se demande comment on peut arriver à 1.5 millions avec une cochonnerie pareil comparativement aux 9.4 pour un chantier d’une ta envergure, si il n’y a pas de la magouille derrière cette « œuvre »

Oui très étonnant, je pense qu'on devrait se pencher sur l'attribution des marchés pendant l'unique mandat vert pâle...

avatar
et si j avais raison le 22/09/2025 à 18:59

tout ca pour qu on reste sur la cour des miracles

avatar
Kool le 22/09/2025 à 18:57

Sur BFM,le sieur Bernard de la métropole de Lyon,vient de déclarer que JM Aulas,ne sera pas le maire de Lyon en 2026...Les escrologistes croient en leur belle étoile... Sacrés illuminés

avatar
lyyyyyoooonnnn le 22/09/2025 à 18:41
KAKOU69 a écrit le 22/09/2025 à 18h28

9.4 millions d'euros Proportionnellement au "Tissages urbains" à 1,5 million d'euros de la Place Bellecour . C'est donné ..!!!

c’est clair qu’on se demande comment on peut arriver à 1.5 millions avec une cochonnerie pareil comparativement aux 9.4 pour un chantier d’une ta envergure, si il n’y a pas de la magouille derrière cette « œuvre »

avatar
raslebol69 le 22/09/2025 à 18:35
KAKOU69 a écrit le 22/09/2025 à 18h28

9.4 millions d'euros Proportionnellement au "Tissages urbains" à 1,5 million d'euros de la Place Bellecour . C'est donné ..!!!

A croire que les contrats lancés il y a 11 ans étaient mieux ficelés que ceux pour "l'oeuvre" de la place Bellecour.

avatar
KAKOU69 le 22/09/2025 à 18:28

9.4 millions d'euros Proportionnellement au "Tissages urbains" à 1,5 million d'euros de la Place Bellecour . C'est donné ..!!!

avatar
Ex Précisions le 22/09/2025 à 17:57

La Pard Dieu écolo pour le doucet, faite à 99% de béton ;-)

avatar
judiciaire le 22/09/2025 à 17:42

C'est pas moche le résultat mais 13 ans et 10 millions d'euros par contre c'est pas normal cette affaire

avatar
Et l'entrée Sud de Lyon le 22/09/2025 à 17:29

Quand on arrive du Sud et que l'on veut accéder à la presqu'ile, en prenant la rue Vuilleme , puis la rue Eynard quelle belle vision nous avons de notre ville avec le squat , et les travailleuses du sexe , le tout dans une saleté repoussante
Bruno et Gregory ne passent jamais là-bas ?
C'est une honte

avatar
johnny le 22/09/2025 à 17:15

Les SDF dealer migrants auront encore plus de place

avatar
Il faut le reconnaitre le 22/09/2025 à 17:01

Il faut le reconnaitre : Gerard Collomb a fait du bon boulot ! ce qui n est pas si facile comme on peut s'en rendre compte actuellement.

