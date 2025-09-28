ASVEL-Nancy : les Villeurbannais lancent leur championnat

La saison 2025-2026 de Betclic Élite reprend enfin pour l’ASVEL. Ce dimanche soir à 19h, les Villeurbannais accueilleront le Nancy Basket à l’Astroballe, avec l’ambition de bien lancer un exercice qui s’annonce chargé. Si la LDLC Arena devra encore patienter avant d’ouvrir ses portes aux supporters, c’est donc dans son enceinte historique de Villeurbanne que le club jouera son premier match.

Les hommes de Pierric Poupet retrouvent le public après une préparation solide et souhaitent relancer leur domination nationale tout en visant un meilleur parcours européen. En face, Nancy Basket se déplace avec l’envie de surprendre après avoir terminé neuvième du classement la saison passée.