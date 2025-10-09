"J'ai honte" : cette députée MoDem du Rhône réclame de la "lucidité" aux leaders politiques français

La séquence politique hallucinante de ce début de semaine, avec la nomination d'un gouvernement puis la démission de Sébastien Lecornu, a plongé bon nombre de parlementaires dans un état de sidération. Et vient désormais le temps de la colère.
Blandine Brocard, députée MoDem du Rhône, publie ainsi une tribune dans laquelle elle dit avoir "honte" de l'image donnée aux Français par "l'ambition personnelle, les clashs et outrances matin, midi et soir, les petits calculs d'appareil, la politique politicienne".
"Cette honte, je la ressens d'autant plus que je crois encore à la politique. A ce qui nous réunit. A ce qui nous rassemble", poursuit-elle.
Pour Blandine Brocard, les décisions d'Emmanuel Macron et de ses proches, mais aussi celles des autres leaders de partis de gauche comme de droite donnent "le spectacle affligeant de responsables politiques complètement à côté de la plaque. Et irresponsables".
Face à ce constat partagé par une bonne partie des Français, la députée de la 5e circonscription du Rhône encourage les élus et décideurs à "tendre la main" et "défendre un compromis pour le pays". "Aujourd'hui la France a besoin de lucidité, pas d'hystérie. De courage, pas de cynisme. Il est encore temps d'enrayer cette spirale", conclut Blandine Brocard.
La politique :
Le ps qui fait tomber les gouvernements avec ,60 députés ..
Une république bannière et un diktat absurde .
la phrase de Clemenceau n a jamais été autant d actualité. " la politique n est absolument pas une affaire de convictions, mais uniquement de circonstances " on en a aujourd'hui un parfait exemple avec les trahisons , les intérêts personnels avoués et non avoués, les opportunistes , les donneurs de leçons, ceux qui n étaient plus rien et qui espèrent revenir , ceux qui ont des idées avant et des solutions après,,,,,,
C'est votre faute, vous êtes élus sous l'étiquette des responsables de cette mascarade.
Alors, au lieu de vous plaindre, trouvez une solution.
Assumez vos décisions
La démagogie, les égos et les calculs personnels sont en train de couler la France, croyez-vous qu'ils aient honte ?
Changeons de république et donc de système sociale. Notre pays fonctionnait bien pendant les trente glorieuses mais c'est fini. Je ne croit plus en cette politique qui s'écroule depuis des décennies… Les politiciens ne veulent que le pouvoir.
Pour en mettre une ou un du même niveau?
Seule une loi limitant à 2 mandate …et après la politique fine à vie pour tous quelque soient leurs qualités ou pas.
Vous vous êtes toujours présentée sous quelle étiquette????
Vous êtes coresponsables de la faillite du pays.
Un retour aux urnes s'impose.Et de nouveaux députés élus!
Très drôle.
Redonnons le pouvoir aux manants..
On en voit le résultat depuis 1789...
Vive le Roi 👑
Si Mme la députée a si honte que cela qu'elle aille au bout de son raisonnement et qu'elle démissionne !
Mais la soupe est trop bonne bien sûr,
elle se la joue Sainte Blandine mais elle est aussi hypocrite que les autre !
Si, en France les solutions sont définitives comme la CSG ou le CRDS !!!!!
Les discours des uns et des autres on s'en moque. Vous êtes tous ridicules, les français vous versent des indemnités pour çà.
A vouloir toujours plus et le meilleur, les attitudes des uns et des autres risquent fort de faire aboutir au pire, continuez à jouer aux apprentis sorciers.....
Autant pour moi.
S'il s'agit de Mr François BAYROU, effectivement je reconnais n'avoir aucun commentaire à formuler....
cette dame n'est pas très maligne. elle s'accroche seulement à son siège! vite du balai! hop!
Je sais que Mr tout le monde est un peu perdu en ce moment mais là on parle du MoDem pas de renaissance...
Ils ont un chef au top du top ;-)
Gabriel ATTAL ?
Aux dernières nouvelles il voulait augmenter la dette française de 800 millions d'euros sans baisser aucune dépense....
Non merci on a déjà donné...
"cette députée du Modem est en colère contre la politique du Modem"
Non Monsieur, elle était dans une triangulaire lors du 2eme tour des élections législatives 2024.
Contrairement à nombre de députés LFI elle n'a pas bénéficié d'arrangement en sa faveur dans ce scrutin...
Effectivement.
Je pense qu'il faut nommer son chef de parti aux plus hautes fonctions, il a prouvé qu'il était capable de... ;-)
Pourtant elle doit son poste grâce aux arrangements de partis, parce que le modem ne représente rien tout seul.
La solution, austérité et réduction drastique du nombre de fonctionnaires...Les Portugais se sont vus retirer 3 jours fériés il y a 5 ans qui ont été remis il y a peu vu les bons rails économiques dans lesquels le pays se trouve actuellement, rien n'est définitif en therme de solutions.
… et la solution ?
d'accord avec vous,lyon...rhône.
les insoumis le montrent jour après jour avec leur comportement et leur déclaration. C'est un parti qui veut casser nos institutions, qui diffuse son venin toxique jour après jour à travers ses déclarations pour provoquer un choc des peuples. Oui,les insoumis diffuse un antisemitisme dangereux pour notre société! Oui les insoumis veulent bordeliser nos institutions! Oui, les insoumis sont le plus grand danger de notre démocratie! Front républicain anti LFI pour protéger notre pays, nos valeurs et nos traditions!
La crise de foie et les effets néfastes de la sur-representation de la République à tous les étages. Qui peut encore croire au baratin et aux solutions catastrophiques d'incompétents comme monsieur Melanchon et Mme Lepen ? Il faut rétablir les comptes publics, ce n'est pas moi ni mes proches qui avons créés le déficit abyssal. Où va mon impôt ? 3000 milliards de dette publique et nous sommes le pays où les droits de succession sont les plus élevés au monde. La République oui mais sans vous ni moi, la République tue la République.
Moi je pense qu'il faut que tout ça tombe...
Il ne faut plus laisser le monopole du gouvernement à une élite qui n'a connue que les amphis à l'école et les dorrures mais repenser un système où ce sont les gens tirés du peuple qui puissent gouverner et décider. Des paysans, des soignants, des caissières, des gens simples et de bonne volonté à qui on pourrait donner des bases en management et gestion d'un ministère.
Les griffes des insoumis? Vous hurlez avec les loups, Bolloré et ses amis ont réussi leurs paris, faire croire que le programme de la France insoumise est d'extrême gauche quand il est tièdement de gauche. Mais non, n'écoutons pas ce qu'ils disent, ne lisont pas le programme, ils sont dangereux, ils sont antisémites. Par la peine de le démontrer, pas la peine de réfléchir, les médias nous le disent!
Depuis des dizaines d'années, les gouvernements successifs de tous bords laminent ce pays, le dépècent et le vendent par petits bouts aux intérêts privés et aux forces étrangères. Madame Brocard, membre d'un "parti" dont la seule vocation est de servir de réserve de voix au plus offrant, ne se désole que maintenant du comportement des politiques. Moi, depuis que je suis né, je ne vois que corruption et opportunisme de la part de sa classe sociale et dirigeante. Elle aussi fait partie de cette vague actuelle de gens "courageux" qui attendent que le roi soit poignardé pour le critiquer.Signaler Répondre
Je remarque qu'elle avait moins de scrupules quand le chef de son parti est allé faire du chantage à Macron en menaçant de retirer le soutien des députés MoDem à l'Assemblée afin de truster le siège de premier ministre. Déjà, travailler avec Macron, le fossoyeur de la France, c'est de la forfaiture alors venir faire la moralisatrice maintenant ...
C'est un nettoyage de fond en comble de la classe politique qu'il faudrait faire. Dégager tous ces salauds qui s'accrochent comme des sangsues au pays depuis beaucoup trop longtemps pour certains. Des mecs qui n'ont jamais bossé de leur vie qui nous disent comme vivre la nôtre.
Encore un discours de politicards totalement vide de propositions et de solutions concrètes pour la France ....
C'est pas lucidité qu'il faut, c'est Lucie Castet! En plus , elle nous a pondu un petit lfiste islamo gauchiste. A très bientôt dans les manifs, pour renverser le roi Macron.
au suicide collectif!
la gauche fait encore croire qu'elle a gagné les élections! Cette gauche est abjecte et inconsciente. Elle se jette dans les griffes des insoumis pour garder ses sièges. Mais elle ne veut surtout pas de compromis. C'est la gauche du chaos et de la honte. Le socle commun était une belle dynamique cassée par les ambitions personnelles des uns et des autres! À force de montrer ce spectacle désolant et cefourrage de gueule, les français vont se tourner vers les extrêmes et nous aurons tout perdu! Bravo les charlots et les touristes! La politique doit agir pour. Défendre l'intérêt général et non les accords partisans….
Constat aussi navrant que juste, mais après ce constat... Où va-t-on ?