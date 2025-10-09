"J'ai honte" : cette députée MoDem du Rhône réclame de la "lucidité" aux leaders politiques français

La séquence politique hallucinante de ce début de semaine, avec la nomination d'un gouvernement puis la démission de Sébastien Lecornu, a plongé bon nombre de parlementaires dans un état de sidération. Et vient désormais le temps de la colère.

Blandine Brocard, députée MoDem du Rhône, publie ainsi une tribune dans laquelle elle dit avoir "honte" de l'image donnée aux Français par "l'ambition personnelle, les clashs et outrances matin, midi et soir, les petits calculs d'appareil, la politique politicienne".

"Cette honte, je la ressens d'autant plus que je crois encore à la politique. A ce qui nous réunit. A ce qui nous rassemble", poursuit-elle.

Pour Blandine Brocard, les décisions d'Emmanuel Macron et de ses proches, mais aussi celles des autres leaders de partis de gauche comme de droite donnent "le spectacle affligeant de responsables politiques complètement à côté de la plaque. Et irresponsables".

Face à ce constat partagé par une bonne partie des Français, la députée de la 5e circonscription du Rhône encourage les élus et décideurs à "tendre la main" et "défendre un compromis pour le pays". "Aujourd'hui la France a besoin de lucidité, pas d'hystérie. De courage, pas de cynisme. Il est encore temps d'enrayer cette spirale", conclut Blandine Brocard.