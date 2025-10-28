Culture

Prix Goncourt : la liste des quatre finalistes dévoilée, le Lyonnais Paul Gasnier éliminé

La troisième et dernière sélection du Goncourt a été dévoilée ce mardi.

Les romans de Nathacha Appanah, Emmanuel Carrère, Laurent Mauvignier et Caroline Lamarche seront les quatre finalistes du Prix Goncourt 2025.

Encore présent dans la deuxième sélection, le livre du Lyonnais Paul Gasnier, Collision, n’a pas été retenu pour sélectionner à Houris de Kamel Daoud.

Le prestigieux prix littéraire sera décerné le 4 novembre.

Le Parti de Loi et d'Ordre le 28/10/2025 à 17:10
Pas etonnant a écrit le 28/10/2025 à 16h25

Ce 1er livre de Paul Gasnier ne pouvait etre retenu au final .
Ce livre raconte la mère de Paul Gasnier ,victime d'un accident de moto à Lyon. Un jeune homme, ayant consommé du cannabis et sans permis, à moto sur une roue arrière, la percute violemment .
Vous pensez bien que la "Nomenclatura" et son environnement ne pouvait laisser un tel récit.
Tout ceci n existe pas à Lyon .

C'est exacte. 'Cetai pas moi mossieu' n'est pas une histoire à partager aujourd'hui.

Pas etonnant le 28/10/2025 à 16:25

