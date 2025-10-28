Prix Goncourt : la liste des quatre finalistes dévoilée, le Lyonnais Paul Gasnier éliminé

Les romans de Nathacha Appanah, Emmanuel Carrère, Laurent Mauvignier et Caroline Lamarche seront les quatre finalistes du Prix Goncourt 2025.

Encore présent dans la deuxième sélection, le livre du Lyonnais Paul Gasnier, Collision, n’a pas été retenu pour sélectionner à Houris de Kamel Daoud.

Le prestigieux prix littéraire sera décerné le 4 novembre.