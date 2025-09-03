Culture

Deux auteurs lyonnais dans la première liste du Prix Goncourt 2025

La première sélection du Prix Goncourt a été dévoilée ce mercredi.

Quinze ouvrages sont en lice pour succéder au roman Houris de Kamel Daoud, sacré l'année dernière. Parmi les quinze auteurs en lice, deux sont originaires de la région lyonnaise. Le journaliste et auteur Paul Gasnier a été retenu dans cette première sélection pour son premier roman La Collision, aux éditions Gallimard. Guillaume Poix, originaire de Tassin, a lui été sélectionné pour son livre Perpétuité, aux éditions Verticales.

On notera également la présence dans cette première liste de Maria Pourchet et Emmanuel Carrère.

La liste sera réduite à huit auteur le 7 octobre, puis à quatre le 28 octobre. Le prix Goncourt sera remis le 4 novembre prochain à Paris.

