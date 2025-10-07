Prix Goncourt : plus que huit romans en lice, le Lyonnais Paul Gasnier toujours en course

L’Académie a publié ce mardi la liste de la deuxième sélection des auteurs en lice pour recevoir le prestigieux prix littéraire.

Un peu plus d’un mois après avoir révélé le nom de quinze ouvrages, l’Académie Goncourt a réduit à huit les auteurs encore en course. Les romans de Nathacha Appanah, d'Emmanuel Carrère et de Laurent Mauvignier figurent dans cette nouvelle sélection, tout comme le livre du Lyonnais, Pierre Gasnier, intitulé La Collision et qui raconte le décès brutal de sa mère, en 2012, en plein centre-ville de Lyon.

En revanche, Guillaume Poix, originaire de Tassin, dont le Perpétuité faisait partie de la première sélection, n'a pas été retenu dans cette liste réduite.

Une troisième sélection de quatre auteurs sera dévoilée le 28 octobre prochain. Le prix Goncourt sera remis le 4 novembre prochain à Paris.