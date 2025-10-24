Villars-les-Dombes : le Parc des Oiseaux fête Halloween avant de refermer ses portes

Avant sa fermeture hivernale, le parc propose un week-end spécial Halloween, du 31 octobre au 2 novembre, avec un programme d’animations festif destiné aux petits comme aux grands.

Véritable vitrine de la biodiversité mondiale, le Parc des Oiseaux abrite près de 2000 oiseaux représentant 250 espèces, venus des cinq continents. Flamants roses, grues cendrées, aras hyacinthes, marabouts d’Afrique, colibris ou pélicans frisés peuplent les 35 hectares du site, aménagés en vastes volières et enclos que les visiteurs peuvent souvent parcourir librement.

La structure fermera ses portes le 2 novembre, avant une dernière réouverture exceptionnelle du 8 au 11 novembre à l’occasion du week-end prolongé. Les pensionnaires les plus fragiles rejoindront ensuite leurs abris chauffés pour la période hivernale.

Pour marquer cette fin de saison, le Parc se transformera, le temps d’un week-end, en jardin hanté. Jeux de piste, parade mystérieuse, atelier maquillage (3 euros sur réservation à l’entrée) et distribution de bonbons rythmeront la visite. Les enfants sont invités à venir déguisés pour profiter pleinement de cette ambiance automnale et effrayante.