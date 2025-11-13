Et aussi à Lyon

Attentats du 13 novembre 2015 : Ville de Lyon et Région Auvergne-Rhône-Alpes organisent des temps de commémoration

Attentats du 13 novembre 2015 : Ville de Lyon et Région Auvergne-Rhône-Alpes organisent des temps de commémoration

Ce jeudi, cela fait 10 ans que la haine islamiste a frappé la France en plein coeur.

Le 13 novembre 2015, les terrasses de Paris, le Bataclan et le Stade de France étaient visés par un commando qui a laissé derrière lui 130 morts et 413 blessés.

Le maire de Lyon Grégory Doucet organise un hommage ouvert au public ce jeudi à 12h30. Les Lyonnais sont invités à se rassembler dans la cour haute de l’Hôtel
de Ville, place de la Comédie, pour respecter une minute de silence. Un livre d’or sera également mis à disposition.

Du côté de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le président Fabrice Pannekoucke organise aussi un temps de commémoration, à l'Hôtel de Région lyonnais à la Confluence et à celui de Clermont-Ferrand. "Ce moment de recueillement, organisé à l’occasion du 10e anniversaire des événements, sera marqué par une minute de silence et un mot de mémoire, en présence des élus et des agents de la collectivité", précise la Région.

Tags :

attentats de Paris

attentats du 13 novembre

12 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
the king of connerie le 13/11/2025 à 09:47
c'est pas possible a écrit le 13/11/2025 à 09h43

On a trouvé le véritable champion du monde de la connerie !

Oui, et il a oublier 1 journée pour les victime d'OQTF !!!!!

Signaler Répondre
avatar
c'est pas possible le 13/11/2025 à 09:43
Soleil noir a écrit le 13/11/2025 à 06h44

Une journée pour honorer les victimes de crimes sexuels du clergé catholique en France. Non? Certains criminels sont moins coupables que d'autres ?

On a trouvé le véritable champion du monde de la connerie !

Signaler Répondre
avatar
Tatal le 13/11/2025 à 08:46

Commémoration en baskets ? Quelle classe 🤮

Signaler Répondre
avatar
LE POISSON ROUGE le 13/11/2025 à 08:25

Comme le temps passe vite ! 10 ans déjà ! C’est incroyable, j’ai l’impression que c’étais l’année dernière.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 13/11/2025 à 07:24
Soleil noir a écrit le 13/11/2025 à 06h44

Une journée pour honorer les victimes de crimes sexuels du clergé catholique en France. Non? Certains criminels sont moins coupables que d'autres ?

Ça n'a rien à voir avec du terrorisme ce que vous dites, à ce moment là vous commémorez aussi les victimes du narcotrafic ?

Signaler Répondre
avatar
La liberté ou la mort! le 13/11/2025 à 07:18

Ils auront ma haine!
Quand on vous frappe la joue gauche et que vous tendez la gauche, vous disparaissez!

Signaler Répondre
avatar
J6 le 13/11/2025 à 07:06

Ni oubli ni pardon

Signaler Répondre
avatar
FOAD le 13/11/2025 à 07:06
Soleil noir a écrit le 13/11/2025 à 06h44

Une journée pour honorer les victimes de crimes sexuels du clergé catholique en France. Non? Certains criminels sont moins coupables que d'autres ?

Quel rapport ??? a quand une cérémonie pour les personnes réduites en esclavage dans le monde musulman, entre le VIIe siècle et le début du XXe siècle, varie de 12 millions à 17 millions , la traite transsaharienne fut la plus importante en nombre – peut-être jusqu’à 9 millions de personnes – et la plus meurtrière des traites arabo-musulmanes, avec possiblement un million de morts le long des pistes caravanières…Le sort de ces esclaves, razziés par les chefs noirs à la solde des marchands arabes, est dramatique. Après l'éprouvant voyage à travers le désert, les hommes et les garçons sont systématiquement castrés (dico) avant leur mise sur le marché, au prix d'une mortalité effrayante

Cela n'a rien avoir avec le sujet mais comme vous , je propose

Signaler Répondre
avatar
des criminels sexuels y en a dans toutes les religions le 13/11/2025 à 06:58
Soleil noir a écrit le 13/11/2025 à 06h44

Une journée pour honorer les victimes de crimes sexuels du clergé catholique en France. Non? Certains criminels sont moins coupables que d'autres ?

mais c est plus subtil et plus caché ,voire ..etouffé :il faut reconnaitre au vatican un debut d investigations,ce qui n est pas le cas des autres religions???
ce qui n excuse rien...mais ne laissez pas s il vous plait entendre que les autres sont des saints:merci...

Signaler Répondre
avatar
Soleil noir le 13/11/2025 à 06:44

Une journée pour honorer les victimes de crimes sexuels du clergé catholique en France. Non? Certains criminels sont moins coupables que d'autres ?

Signaler Répondre
avatar
costume et ...sneakers ??pour depot de gerbe le 13/11/2025 à 06:41

quelle faute de gout..anna wintour aurait desapprouvé

Signaler Répondre
avatar
Titus69 le 13/11/2025 à 06:33

Journée de deuil et de commémoration pour la majorité

Sûrement une journée de "Fête" pour d'autres qui parleront de "résistance".

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.