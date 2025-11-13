Attentats du 13 novembre 2015 : Ville de Lyon et Région Auvergne-Rhône-Alpes organisent des temps de commémoration

Le 13 novembre 2015, les terrasses de Paris, le Bataclan et le Stade de France étaient visés par un commando qui a laissé derrière lui 130 morts et 413 blessés.
Le maire de Lyon Grégory Doucet organise un hommage ouvert au public ce jeudi à 12h30. Les Lyonnais sont invités à se rassembler dans la cour haute de l’Hôtel
de Ville, place de la Comédie, pour respecter une minute de silence. Un livre d’or sera également mis à disposition.
Du côté de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le président Fabrice Pannekoucke organise aussi un temps de commémoration, à l'Hôtel de Région lyonnais à la Confluence et à celui de Clermont-Ferrand. "Ce moment de recueillement, organisé à l’occasion du 10e anniversaire des événements, sera marqué par une minute de silence et un mot de mémoire, en présence des élus et des agents de la collectivité", précise la Région.
Oui, et il a oublier 1 journée pour les victime d'OQTF !!!!!Signaler Répondre
On a trouvé le véritable champion du monde de la connerie !Signaler Répondre
Commémoration en baskets ? Quelle classe 🤮Signaler Répondre
Comme le temps passe vite ! 10 ans déjà ! C’est incroyable, j’ai l’impression que c’étais l’année dernière.Signaler Répondre
Ça n'a rien à voir avec du terrorisme ce que vous dites, à ce moment là vous commémorez aussi les victimes du narcotrafic ?Signaler Répondre
Ils auront ma haine!Signaler Répondre
Quand on vous frappe la joue gauche et que vous tendez la gauche, vous disparaissez!
Ni oubli ni pardonSignaler Répondre
Quel rapport ??? a quand une cérémonie pour les personnes réduites en esclavage dans le monde musulman, entre le VIIe siècle et le début du XXe siècle, varie de 12 millions à 17 millions , la traite transsaharienne fut la plus importante en nombre – peut-être jusqu’à 9 millions de personnes – et la plus meurtrière des traites arabo-musulmanes, avec possiblement un million de morts le long des pistes caravanières…Le sort de ces esclaves, razziés par les chefs noirs à la solde des marchands arabes, est dramatique. Après l'éprouvant voyage à travers le désert, les hommes et les garçons sont systématiquement castrés (dico) avant leur mise sur le marché, au prix d'une mortalité effrayanteSignaler Répondre
Cela n'a rien avoir avec le sujet mais comme vous , je propose
mais c est plus subtil et plus caché ,voire ..etouffé :il faut reconnaitre au vatican un debut d investigations,ce qui n est pas le cas des autres religions???Signaler Répondre
ce qui n excuse rien...mais ne laissez pas s il vous plait entendre que les autres sont des saints:merci...
Une journée pour honorer les victimes de crimes sexuels du clergé catholique en France. Non? Certains criminels sont moins coupables que d'autres ?Signaler Répondre
quelle faute de gout..anna wintour aurait desapprouvéSignaler Répondre
Scènes de guerre à Ecully cette nuit.Signaler Répondre
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/ecully_69081/lyon-des-coups-de-feu-en-rafale-en-pleine-rue-devant-un-restaurant-un-homme-tue_63430350.html
Journée de deuil et de commémoration pour la majoritéSignaler Répondre
Sûrement une journée de "Fête" pour d'autres qui parleront de "résistance".