Attentats du 13 novembre 2015 : Ville de Lyon et Région Auvergne-Rhône-Alpes organisent des temps de commémoration

Le 13 novembre 2015, les terrasses de Paris, le Bataclan et le Stade de France étaient visés par un commando qui a laissé derrière lui 130 morts et 413 blessés.

Le maire de Lyon Grégory Doucet organise un hommage ouvert au public ce jeudi à 12h30. Les Lyonnais sont invités à se rassembler dans la cour haute de l’Hôtel

de Ville, place de la Comédie, pour respecter une minute de silence. Un livre d’or sera également mis à disposition.

Du côté de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le président Fabrice Pannekoucke organise aussi un temps de commémoration, à l'Hôtel de Région lyonnais à la Confluence et à celui de Clermont-Ferrand. "Ce moment de recueillement, organisé à l’occasion du 10e anniversaire des événements, sera marqué par une minute de silence et un mot de mémoire, en présence des élus et des agents de la collectivité", précise la Région.