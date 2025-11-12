Courir 72 marathons en 72 jours : l’exploit du lyonnais Alban Pellegrin 

"Je suis épuisé. Mais tellement vivant." Un défi pas comme les autres pour Alban Pellegrin. L’ancien candidat de Koh Lanta vient de réaliser un exploit. Celui de courir 72 marathons en 72 jours. Soit plus de 3000 kilomètres aux quatre coins de la France. Le Lyonnais dormait également chaque soir chez l’habitant.

L’objectif de cette aventure sportive était avant tout de rendre hommage à sa mère décédée d’un cancer du poumon il y a deux ans. "Elle m’a portée pendant 72 jours, comme elle m’a porté toute ma vie. Là où elle est, je sais qu’elle sourit. Et ce sourire, je l’ai senti dans chaque lever du jour, dans chaque famille d’accueil, dans chaque regard bienveillant", a écrit sur Instagram Alban Pellegrin qui a également couru pour La Fondation du Souffle qui lutte au quotidien contre les maladies respiratoires. Une cagnotte a notamment permis de récolter plus de 30 000 euros.

Le Lyonnais a terminé son dernier marathon ce mardi à Lauterbourg en Alsace. "Alors voilà. Le 72ème jour s’achève. Et même si mes jambes tremblent, mon cœur, lui, court encore. Merci pour tout. Merci pour vous. Merci pour elle", a conclu Alban Pellegrin.