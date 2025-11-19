Lyon : tabac à narguilé de contrebande et ouverture tardive, la préfecture ferme "Le Koya"

La sanction est tombée le 29 octobre 2025 pour le bar à chicha "Le Koya", implanté au 3 quai Perrache, dans le 2e arrondissement de Lyon. L’arrêté préfectoral souligne notemment que les services de police ont relevé, le 19 juillet 2025 "la détention frauduleuse de tabac à narguilé sans qualité de débitant de tabac ou de revendeur."
Les agents ont également constaté que l’établissement était encore ouvert le 20 septembre 2025 à 1h20, alors même que son gérant, "a reçu un récépissé de mutation de licence IV, le 3 septembre 2025 seulement".
La préfecture relève par ailleurs que le gérant n’a pas retiré la lettre recommandée envoyée le 24 septembre 2025, un courrier "retourné par les services postaux avec la mention 'pli avisé et non réclamé'."
Pour les services de l'État, l’ensemble de ces faits "porte atteinte à la santé publique et constitue un délit". Il a ainsi été prononcée, pour une durée de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, la fermeture de l'établissement.
Une affichette devra être apposée sur la devanture du commerce pendant toute la durée de la fermeture.
"Patibulaire" en français...Signaler Répondre
Et combien de bars et restaurants n'affichent pas de licence ?Signaler Répondre
Pourtant obligatoire dès qu'il y a vente d'alcool pour cette catégorie d'établissement.
Sinon il y en a toujours un prêt à te planter un couteauSignaler Répondre
Quand je passe devant ,beaucoup de pat hubilaires ...Signaler Répondre
mais tu vis où toi ? T’es sérieux dans ce que tu dis en plus ! Mais je pense qu’en 2027, tu vas quitter la France toi t’es obligé ça veut plus rien dire LFI …Signaler Répondre
Ces bars à chichon sont de vrais coffee shop....Signaler Répondre
Et là, où est ton soutien à ce pauvre petit commerçable issu de la diversité ?Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/148331/arnaque-en-ligne-le-site-charlotte-lyon-a-nouveau-bloque-par-les-services-de-l-etat
Et ce pauvre petit commerçant, injustement sa,ctionné, t'en penses quoi ?Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/148343/l-entreprise-lyonnaise-interflora-lourdement-sanctionnee-plus-de-3-millions-d-euros-d-amende
Que penses-tu de ces deux pauvres personnes représentantes de la diversité ?Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/148347/lyon-un-deal-repere-par-la-videosurveillance-mene-a-deux-arrestations-a-la-guillotiere
Et ce commerce ? Encore du "racisme" déguisé ?Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/148363/lyon-3e-un-bar-ferme-trois-mois-pour-trafic-et-rixes-a-repetition
Ce qui ne peut PAS être nié, c'est ta c...e sans limite. Prenons le problème dans l'autre sens, on ne devrait donc pas contrôler les établissements tenus pas tes "Français issus de la diversité" pour ne pas être taxé de "racisme" par des bourricots comme toi ?Signaler Répondre
Et les infractions relevées, t'en penses quoi, guignol ? Elles existent ou elles ont été inventées pour nuire à ces gentils commerçants respectueux de la loi.
Mon c.. c'est du poulet ou quoi ? on sait tous que ce sont des dealers.Signaler Répondre
Le gérant ne respecte pas la législation, s'en fiche même au point de ne pas chercher son courrier recommandé, qu'est ce qu'il te faut de plus ? Voilà, l'esprit gaucho qui ne parle que de racisme.Signaler Répondre
Mais de quoi tu parle exactement ?Signaler Répondre
C'est tout ?Signaler Répondre
Notre pays ne veut pas s'attaquer à la fraude quelle qu'elle soit , il préfère s'attaquer aux retraités qui n'ont rien volé et qui ont travaillé le temps nécessaire pour bénéficier de la pension qui leur est dûe.
Dans deux mois , on continue notre trafic et en avant Simone , la vie continue !
Pauvre France !
Cette offensive d'état contre des établissements tenus par des français issus de la diversité ne peut plus être nié.Signaler Répondre