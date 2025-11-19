Judiciaire

Lyon : tabac à narguilé de contrebande et ouverture tardive, la préfecture ferme "Le Koya"

Tabac à narguilé de contrebande, licence non conforme et fermeture tardive…

La sanction est tombée le 29 octobre 2025 pour le bar à chicha "Le Koya", implanté au 3 quai Perrache, dans le 2e arrondissement de Lyon. L’arrêté préfectoral souligne notemment que les services de police ont relevé, le 19 juillet 2025 "la détention frauduleuse de tabac à narguilé sans qualité de débitant de tabac ou de revendeur."

Les agents ont également constaté que l’établissement était encore ouvert le 20 septembre 2025 à 1h20, alors même que son gérant, "a reçu un récépissé de mutation de licence IV, le 3 septembre 2025 seulement". 

La préfecture relève par ailleurs que le gérant n’a pas retiré la lettre recommandée envoyée le 24 septembre 2025, un courrier "retourné par les services postaux avec la mention 'pli avisé et non réclamé'."

Pour les services de l'État, l’ensemble de ces faits "porte atteinte à la santé publique et constitue un délit". Il a ainsi été prononcée, pour une durée de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, la fermeture de l'établissement.

Une affichette devra être apposée sur la devanture du commerce pendant toute la durée de la fermeture.

avatar
Hein ?! le 20/11/2025 à 18:54
kool a écrit le 20/11/2025 à 08h00

Quand je passe devant ,beaucoup de pat hubilaires ...

"Patibulaire" en français...

Signaler Répondre
avatar
Pas seulement le 20/11/2025 à 11:14
Ex Précisions a écrit le 19/11/2025 à 23h23

Ces bars à chichon sont de vrais coffee shop....

Et combien de bars et restaurants n'affichent pas de licence ?
Pourtant obligatoire dès qu'il y a vente d'alcool pour cette catégorie d'établissement.

Signaler Répondre
avatar
Et surtout il faut baisser les yeux le 20/11/2025 à 08:05
kool a écrit le 20/11/2025 à 08h00

Quand je passe devant ,beaucoup de pat hubilaires ...

Sinon il y en a toujours un prêt à te planter un couteau

Signaler Répondre
avatar
kool le 20/11/2025 à 08:00

Quand je passe devant ,beaucoup de pat hubilaires ...

Signaler Répondre
avatar
lol le 20/11/2025 à 06:15
LFI 69 a écrit le 19/11/2025 à 17h32

Cette offensive d'état contre des établissements tenus par des français issus de la diversité ne peut plus être nié.

mais tu vis où toi ? T’es sérieux dans ce que tu dis en plus ! Mais je pense qu’en 2027, tu vas quitter la France toi t’es obligé ça veut plus rien dire LFI …

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 19/11/2025 à 23:23

Ces bars à chichon sont de vrais coffee shop....

Signaler Répondre
avatar
Salut Dugland (quart) le 19/11/2025 à 22:42
LFI 69 a écrit le 19/11/2025 à 17h32

Cette offensive d'état contre des établissements tenus par des français issus de la diversité ne peut plus être nié.

Et là, où est ton soutien à ce pauvre petit commerçable issu de la diversité ?
https://www.lyonmag.com/article/148331/arnaque-en-ligne-le-site-charlotte-lyon-a-nouveau-bloque-par-les-services-de-l-etat

Signaler Répondre
avatar
Salut Dugland (ter) le 19/11/2025 à 22:38
LFI 69 a écrit le 19/11/2025 à 17h32

Cette offensive d'état contre des établissements tenus par des français issus de la diversité ne peut plus être nié.

Et ce pauvre petit commerçant, injustement sa,ctionné, t'en penses quoi ?
https://www.lyonmag.com/article/148343/l-entreprise-lyonnaise-interflora-lourdement-sanctionnee-plus-de-3-millions-d-euros-d-amende

Signaler Répondre
avatar
Salut Dugland (bis) le 19/11/2025 à 22:32
LFI 69 a écrit le 19/11/2025 à 17h32

Cette offensive d'état contre des établissements tenus par des français issus de la diversité ne peut plus être nié.

Que penses-tu de ces deux pauvres personnes représentantes de la diversité ?
https://www.lyonmag.com/article/148347/lyon-un-deal-repere-par-la-videosurveillance-mene-a-deux-arrestations-a-la-guillotiere

Signaler Répondre
avatar
Salut Dugland le 19/11/2025 à 22:20
LFI 69 a écrit le 19/11/2025 à 17h32

Cette offensive d'état contre des établissements tenus par des français issus de la diversité ne peut plus être nié.

Et ce commerce ? Encore du "racisme" déguisé ?
https://www.lyonmag.com/article/148363/lyon-3e-un-bar-ferme-trois-mois-pour-trafic-et-rixes-a-repetition

Signaler Répondre
avatar
LFI QI moins 69 le 19/11/2025 à 22:06
LFI 69 a écrit le 19/11/2025 à 17h32

Cette offensive d'état contre des établissements tenus par des français issus de la diversité ne peut plus être nié.

Ce qui ne peut PAS être nié, c'est ta c...e sans limite. Prenons le problème dans l'autre sens, on ne devrait donc pas contrôler les établissements tenus pas tes "Français issus de la diversité" pour ne pas être taxé de "racisme" par des bourricots comme toi ?
Et les infractions relevées, t'en penses quoi, guignol ? Elles existent ou elles ont été inventées pour nuire à ces gentils commerçants respectueux de la loi.

Signaler Répondre
avatar
Mort de rire ... et son activité de dealer on en parle ? le 19/11/2025 à 21:30

Mon c.. c'est du poulet ou quoi ? on sait tous que ce sont des dealers.

Signaler Répondre
avatar
Jacques1 le 19/11/2025 à 20:28
LFI 69 a écrit le 19/11/2025 à 17h32

Cette offensive d'état contre des établissements tenus par des français issus de la diversité ne peut plus être nié.

Le gérant ne respecte pas la législation, s'en fiche même au point de ne pas chercher son courrier recommandé, qu'est ce qu'il te faut de plus ? Voilà, l'esprit gaucho qui ne parle que de racisme.

Signaler Répondre
avatar
hein le 19/11/2025 à 18:34
LFI 69 a écrit le 19/11/2025 à 17h32

Cette offensive d'état contre des établissements tenus par des français issus de la diversité ne peut plus être nié.

Mais de quoi tu parle exactement ?

Signaler Répondre
avatar
Amen le 19/11/2025 à 17:57

C'est tout ?
Notre pays ne veut pas s'attaquer à la fraude quelle qu'elle soit , il préfère s'attaquer aux retraités qui n'ont rien volé et qui ont travaillé le temps nécessaire pour bénéficier de la pension qui leur est dûe.
Dans deux mois , on continue notre trafic et en avant Simone , la vie continue !
Pauvre France !

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 19/11/2025 à 17:32

Cette offensive d'état contre des établissements tenus par des français issus de la diversité ne peut plus être nié.

Signaler Répondre

