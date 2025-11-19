Lyon : tabac à narguilé de contrebande et ouverture tardive, la préfecture ferme "Le Koya"

La sanction est tombée le 29 octobre 2025 pour le bar à chicha "Le Koya", implanté au 3 quai Perrache, dans le 2e arrondissement de Lyon. L’arrêté préfectoral souligne notemment que les services de police ont relevé, le 19 juillet 2025 "la détention frauduleuse de tabac à narguilé sans qualité de débitant de tabac ou de revendeur."

Les agents ont également constaté que l’établissement était encore ouvert le 20 septembre 2025 à 1h20, alors même que son gérant, "a reçu un récépissé de mutation de licence IV, le 3 septembre 2025 seulement".

La préfecture relève par ailleurs que le gérant n’a pas retiré la lettre recommandée envoyée le 24 septembre 2025, un courrier "retourné par les services postaux avec la mention 'pli avisé et non réclamé'."

Pour les services de l'État, l’ensemble de ces faits "porte atteinte à la santé publique et constitue un délit". Il a ainsi été prononcée, pour une durée de deux mois à compter de la notification du présent arrêté, la fermeture de l'établissement.

Une affichette devra être apposée sur la devanture du commerce pendant toute la durée de la fermeture.