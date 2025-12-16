Mise à jour le 16 décembre à 19h : La Préfecture de l’Ain a publié un nouveau communiqué ce mardi soir. Les opérations de recherches sont toujours en cours. Les pompiers ont engagé de nouveaux moyens sur le site "pour s’assurer de l’absence d’autres victimes potentielles". Selon la préfecture, 26 pompiers sont toujours engagés sur les opérations, tandis que des solutions d’hébergement ont été proposées aux sinistrés.

Mise à jour le 16 décembre à 12h : Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez était sur place ce mardi en fin de matinée.

L’émotion est encore forte ce mardi à Trévoux dans l’Ain au lendemain d’une explosion qui a fait deux morts et 13 blessés. Les victimes sont des enfants âgés de 3 et 5 ans. Le drame a eu lieu au rez-de-chaussée d’un immeuble situé rue Valentin-Smith dans le quartier de Beluizon.

On ignore pour le moment les circonstances du drame sur lequel a réagi sur place en fin de matinée le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez. "Il y a une personne qui manque à l’appel" a-t-il notamment précisé annonçant des recherches en cours avec la présence d’équipes cynophiles. En tout 53 personnes "ont été impliquées, ont été choquées dans ce drame", a également déclaré le ministre de l’Intérieur.

Explosion à #Trevoux dans l'Ain : le ministre de l'Intérieur @NunezLaurent sur place ce mardi midi pour "apporter le soutien du gouvernement" 👇 pic.twitter.com/VtSQ4jkTMg — Lyon Mag (@lyonmag) December 16, 2025

Mise à jour le 16 décembre à 7h15 : Au lendemain de la terrible explosion qui a soufflé un bâtiment d'habitation à Trévoux, faisant deux morts et plusieurs blessés, le ministre de l'Intérieur se rend sur place. Laurent Nuñez est attendu dans le quartier Beluizon de la commune aindinoise dans la matinée.

Article initial : Selon les premiers éléments, l'explosion s'est produite au rez-de-chaussée d’un immeuble situé rue Valentin-Smith dans le quartier de Beluizon.

Un premier bilan fait état de quatre blessés, qui ont été médicalisés sur place, mais aussi de deux morts. Les petites victimes sont des enfants de 3 et 5 ans.

Cinquante sapeurs-pompiers et 36 engins ont été déployés sur place.

Les recherches se poursuivent, tandis que l'origine de l'explosion n'a pas été précisée, elle serait liée au gaz selon les premiers éléments.

Le centre opérationnel départemental a été activé par la préfète de l'Ain. Les personnes évacuées sont accueillies dans un centre d'accueil des impliqués au gymnase Sapaly chemin d'Arras.

Les autorités demandent à la population d’éviter le secteur. L'explosion a été si forte qu'elle a été entendue à des kilomètres à la ronde, et que les vitres d'un lycée voisin ont volé en éclats.

"Je suis avec attention l’évolution de la situation à Trévoux dans l’Ain, et j’adresse mes condoléances sincères aux familles des jeunes victimes. Je pense également aux blessés. J’apporte tout mon soutien aux secours et forces de sécurité déployés sur place", a réagi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

‼️ [ 🇫🇷 FRANCE ]



🔸 Une violente explosion liée à une fuite de gaz a détruit la façade d’un immeuble à Trévoux,dans l'Ain. L’explosion a été entendue à plusieurs kilomètres.



Selon Le Progrès, deux enfants seraient décédés et certaines personnes seraient coincées sous les… pic.twitter.com/dOD48V6hRO — Little Think Tank (@L_ThinkTank) December 15, 2025