Après 10 mois de bénévolat, Yann Roubert va bientôt toucher une belle rémunération à la LNR - LyonMag

Depuis son élection en mars 2025 à la présidence de la Ligue Nationale de Rugby, Yann Roubert rongeait son frein.

L'ancien patron du LOU Rugby était en effet bénévole, en attendant que sa rémunération soit validée par toutes les parties.

Il a d'abord fallu que les présidents de clubs français le vote, puis le comité directeur et les assemblées générales de la FFR et de la LNR. Comme le rapporte L'Equipe, il ne manquait plus que le coup de tampon du ministère des Sports. Et c'est chose faite.

Yann Roubert avait sollicité le fait d'être rémunéré, s'estimant encore trop jeune et "ni assez fortuné, ni assez retraité" pour tirer un trait sur un salaire.

Si le montant exact n'a pas été dévoilé, le Lyonnais devrait toucher environ 270 000 euros bruts annuels, comme préconisé par le bureau de la LNR.

Yann Roubert

LNR

ah oui alors là le 11/01/2026 à 10:25

C'est un joli salaire ça ! il va falloir qu'il soit à la hauteur !

