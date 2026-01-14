Musée Guimet : la Ville de Lyon lance une nouvelle phase pour sa reconversion

Fermé depuis près de vingt ans, le bâtiment situé dans le 6ᵉ arrondissement de Lyon, entre dans une nouvelle phase clé de sa reconversion. La Ville de Lyon annonce ce mercredi le lancement d’une étape décisive des études, avec l’objectif de définir l’avenir de ce site patrimonial emblématique, inoccupé depuis 2007.

Aujourd’hui, l’ancien musée Guimet présente un état de vétusté avancé, nécessitant d’importants travaux de mise en sécurité et de mise aux normes : désamiantage, déplombage, conformité thermique au décret tertiaire et interventions structurelles liées à l’état général du bâti. L’ensemble représente près de 9 000 m2 de surface, complétés par 1 300 m2 de sous-sols, avec un vaste espace central éclairé par une grande verrière.

La Ville précise que plusieurs éléments patrimoniaux identifiés seront restaurés et valorisés, quel que soit le scénario retenu.

Entre janvier et mai 2026, trois scénarios de reconversion seront expertisés par le programmiste Co-S, à l’issue d’un travail d’analyse multicritères associant faisabilité technique et besoins du territoire. Initialement, quatre hypothèses avaient été présentées devant un comité de pilotage réunissant élus de la Ville et du 6ᵉ arrondissement.

Trois orientations ont finalement été retenues : la création d’une Fondation Guimet, associant culture, recherche et mécénat dans un cadre de portage public-privé, en lien avec l’héritage philanthropique d’Émile Guimet ; un Casino des sports, transformant la grande salle en espace polyvalent dédié aux pratiques sportives et au bien-être, complété par des espaces de coworking et un scénario hybride associant un Palais des Lumières, orienté vers l’événementiel culturel et immersif, et un nouveau musée Guimet consacré aux expositions artistiques et à l’éducation artistique et culturelle.

Dans tous les cas, le bâtiment resterait propriété de la Ville de Lyon.

Le coût global de l’opération est estimé entre 43 et 48 millions d’euros TTC, incluant la rénovation complète du site et les différents scénarios d’exploitation. Les prochaines étapes porteront notamment sur l’évaluation des coûts de fonctionnement, avant un approfondissement du scénario retenu au printemps.

Le calendrier prévoit une finalisation des études comparatives d’ici mai prochain, puis une phase d’approfondissement jusqu’en juin 2026, avant toute décision sur la mise en œuvre opérationnelle.