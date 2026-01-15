Affaire Myriam Sakhri : la cour d’appel de Lyon clôt l’enquête judiciaire

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon a décidé, ce jeudi 15 janvier, qu’aucune poursuite ne pouvait être engagée dans cette affaire, mettant ainsi un terme à une procédure entamée il y a plus de dix ans.

Pour rappel, la jeune gendarme, âgée de 32 ans, avait été retrouvée morte le 24 septembre 2011 dans son logement de fonction, au sein d’une caserne de la région lyonnaise. Une blessure par balle au niveau de l’abdomen et la présence de son arme de service avaient rapidement orienté les premières investigations vers un suicide. Une hypothèse que la famille n’a jamais acceptée.

Affectée au Centre d’opérations et de renseignements de la gendarmerie du Rhône, la militaire avait signalé des faits de harcèlement et de discriminations au sein de son service. Une enquête interne était alors en cours au moment de son décès. Ces éléments avaient nourri, dès l’origine, les doutes de ses proches sur les circonstances exactes de sa mort.

Après un premier classement du dossier, plusieurs procédures judiciaires s’étaient succédé. Une information judiciaire ouverte en 2012 avait conduit à un non-lieu, confirmé à différents niveaux de juridiction jusqu’en 2015. Estimant que les investigations avaient été insuffisantes et partiales, la famille avait poursuivi ses démarches, rassemblant de nouveaux témoignages issus de l’environnement professionnel de la gendarme.

Ces éléments avaient conduit à la réouverture d’une information judiciaire en 2021, portant notamment sur des faits de harcèlement et d’homicide involontaire. L’instruction, marquée par de nombreux reports, n’a finalement pas abouti à de nouvelles mises en cause.

En confirmant l’absence de charges suffisantes, la cour d’appel de Lyon clôt définitivement le volet judiciaire de cette affaire. Les proches de Myriam Sakhri ont toutefois annoncé leur intention de former un pourvoi en cassation, poursuivant un combat judiciaire engagé depuis près de 15 ans.