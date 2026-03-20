Métropolitaines : LFI se désiste finalement dans la circonscription Lyon-Ouest

Comme réclamé par le reste de la gauche, LFI a décidé de se désister dans la circonscription Lyon-Ouest. Ce dimanche, pour le second tour des élections métropolitaines, il n'y aura pas de bulletins pour Malika Benarab, laissant un boulevard au candidat de Bruno Bernard, François Journy, pour tenter de renverser celui de Grand Coeur Lyonnais, Yann Cucherat.

Cette décision, prise "en accord avec le comité électoral de la France insoumise" et "sans contrepartie", doit permettre selon Florestan Groult de "battre Jean-Michel Aulas et empêcher la victoire de la droite à la Métropole de Lyon".

Devant le risque de voir la droite réactionnaire de M.Aulas l’emporter par les inconséquences de Mme. Geoffroy et Mme. Picard, nous désistons notre liste sur Lyon Ouest.



Nous sommes les responsables. pic.twitter.com/cJlAnuyWTh — Florestan Groult (@f_groult) March 20, 2026

Par contre, LFI se maintient dans les circonscriptions Rhône Amont et Portes du Sud. Le chef de file insoumis fustige encore "le refus irresponsable d'Hélène Geoffroy et de Michèle Picard de permettre la fusion des listes de gauche pour le second tour de l'élection métropolitaine", qui "fait courir un risque majeur" à la gauche.

Dans un communiqué de presse, le président sortant de la Métropole Bruno Bernard se félicite de cette annonce : "Je salue la décision de La France insoumise et de sa tête de liste, Malika Benarab-Attou, de retirer leur liste dans la circonscription Lyon Ouest. C’est un choix de responsabilité qui permet de créer les conditions de la victoire face à la droite de Jean-Michel Aulas. Dimanche, chaque voix comptera pour continuer à faire avancer une Métropole solidaire, attachée aux services publics et engagée pour la transition écologique et le pouvoir d’achat".