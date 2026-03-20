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Métropolitaines : LFI se désiste finalement dans la circonscription Lyon-Ouest

Métropolitaines : LFI se désiste finalement dans la circonscription Lyon-Ouest

Il n'y aura finalement pas de bulletins de vote insoumis ce dimanche pour le second tour des métropolitaines dans la circonscription Lyon-Ouest. Malgré l'absence d'accord avec le reste de la gauche, LFI joue la carte de la responsabilité.

Comme réclamé par le reste de la gauche, LFI a décidé de se désister dans la circonscription Lyon-Ouest. Ce dimanche, pour le second tour des élections métropolitaines, il n'y aura pas de bulletins pour Malika Benarab, laissant un boulevard au candidat de Bruno Bernard, François Journy, pour tenter de renverser celui de Grand Coeur Lyonnais, Yann Cucherat.

Cette décision, prise "en accord avec le comité électoral de la France insoumise" et "sans contrepartie", doit permettre selon Florestan Groult de "battre Jean-Michel Aulas et empêcher la victoire de la droite à la Métropole de Lyon".

Par contre, LFI se maintient dans les circonscriptions Rhône Amont et Portes du Sud. Le chef de file insoumis fustige encore "le refus irresponsable d'Hélène Geoffroy et de Michèle Picard de permettre la fusion des listes de gauche pour le second tour de l'élection métropolitaine", qui "fait courir un risque majeur" à la gauche.

Dans un communiqué de presse, le président sortant de la Métropole Bruno Bernard se félicite de cette annonce : "Je salue la décision de La France insoumise et de sa tête de liste, Malika Benarab-Attou, de retirer leur liste dans la circonscription Lyon Ouest. C’est un choix de responsabilité qui permet de créer les conditions de la victoire face à la droite de Jean-Michel Aulas. Dimanche, chaque voix comptera pour continuer à faire avancer une Métropole solidaire, attachée aux services publics et engagée pour la transition écologique et le pouvoir d’achat".

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métropolitaines 2026

30 commentaires
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maville le 20/03/2026 à 13:11

La honte s'étend à Lyon, qui peut croire que LFI ne fera que de la figuration, quel deal à passer Bernard avec LFI ? LFI dirigeant la métropole de Lyon on voit déjà ce qui va arriver. Si vous voulez Lyon Métropole Palestine ne venez pas pleurer après, il sera trop tard, 6 ans c'est un temps largement suffisant pour faire de très gros dégats dans la démocratie.

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y trinquaient le 20/03/2026 à 13:11
Valery a écrit le 20/03/2026 à 12h50

ce gars du LFI est déjà l’adjoint de Bernard à la Metropole !

dejà ensemble il y a 2 mois dans un obscur boui-boui...

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Bizarre le 20/03/2026 à 12:51
bravo lfi a écrit le 20/03/2026 à 11h11

bravo LFI la gauche doit rester uni aucune voix ne doit aller à la droite et l’extrême droite dimanche on chantera dans les rues de Lyon Palestine vivra et Palestine vainqueura Lyon est une terre de gauche

Que vient faire la Palestine dans une élection municipale et métropolitaine ?
Pourtant Doucet, Bernard et leurs alliés antisémites n'ont que le "bien être des Lyonnais et grands lyonnais" à la bouche...
On nous mentirait🤔

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Valery le 20/03/2026 à 12:50

ce gars du LFI est déjà l’adjoint de Bernard à la Metropole !

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Lumineux le 20/03/2026 à 12:48

EELV = LFI
Cqfd.....

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Sans aucun complexe Sans aucune retenue le 20/03/2026 à 12:46

LFI se partage le terrain de chasse avec Bruno Bernard
Sans aucun complexe Sans aucune retenue .
Lyonnais , souriez ! On vous enc....!
Ben si vous etes d accord ....Votez LFI .
Le plaisir de vivre a genoux

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Droitardé et méoire très courte et bêtise crasse le 20/03/2026 à 12:44

Quand Knaffo se retire à Paris pour permettre de battre la gauche, c'est beau et noble car elle prend ses responsabilités et ne joue pas pour sa petite personne.
Quand Delogu (le génie...à fait la même chose à Marseille, les droitardés n'en parentelle pas, pourtant c'est exactement la MÊME situation.
Quand LFI se retire à Lyon, là encore les droitardés disent le contraire de ce qu'ils disaient encore la veille. Faut oser non, ben ils osent ! Comme Jordan qui expliquait qui accusait quasiment Knafo de traîtrise tout en disant que lui n'était pas soluble dans le macronisme, et qui vient tranquillement dire dans les médias il y a trois jours que s'il votait à paris, il voterait Dati.

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pompom01 le 20/03/2026 à 12:42
bravo lfi a écrit le 20/03/2026 à 11h11

bravo LFI la gauche doit rester uni aucune voix ne doit aller à la droite et l’extrême droite dimanche on chantera dans les rues de Lyon Palestine vivra et Palestine vainqueura Lyon est une terre de gauche

pfff ! la Palestine se fout pas mal de toi et tes vélos

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Schizophrénie le 20/03/2026 à 12:40
Catalan a écrit le 20/03/2026 à 11h55

la gauche a inventé une nouvelle expression le désistement technique. si la droite fait la même chose ce n'est plus un désistement technique c est une alliance scandaleuse.

a part pleurer sur ce que font les autres vous feriez de dire ce que vous proposez.

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pompom01 le 20/03/2026 à 12:40
Merci a écrit le 20/03/2026 à 11h48

Une bonne nouvelle , on a une chance de ne pas avoir Aulas à ville ni à la métropole.

mauvaise nouvelle plutôt !

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boB le 20/03/2026 à 12:39
OH a écrit le 20/03/2026 à 11h54

Ah quand même ... mieux vaut tard que jamais.

Une alliance néfaste qui fera perdre la gauche !
Et tant mieux !

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La montée des extrêmes le 20/03/2026 à 12:33

Des partis composés d'activistes sectaires qui s'unissent pour mettre en place la fange à purin de la politique, ça pue !

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gôche ! le 20/03/2026 à 12:30
bravo lfi a écrit le 20/03/2026 à 11h11

bravo LFI la gauche doit rester uni aucune voix ne doit aller à la droite et l’extrême droite dimanche on chantera dans les rues de Lyon Palestine vivra et Palestine vainqueura Lyon est une terre de gauche

vainqueura ! on peut aussi écrire : 20 queue rat ! Comme LFI classée extrème gauche et son proxy Jeune Garde mis en exmen pour lynchage !!

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Catalan le 20/03/2026 à 11:55

la gauche a inventé une nouvelle expression le désistement technique. si la droite fait la même chose ce n'est plus un désistement technique c est une alliance scandaleuse.

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OH le 20/03/2026 à 11:54

Ah quand même ... mieux vaut tard que jamais.

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On se réveille ? le 20/03/2026 à 11:54

Bien évidemment "aucune contrepartie"...
Qui pourrait se permettre d'en douter ????
Et après ça, les politiques s'étonnent du niveau de l'abstention

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Il faut s informer.... le 20/03/2026 à 11:54
bravo lfi a écrit le 20/03/2026 à 11h11

bravo LFI la gauche doit rester uni aucune voix ne doit aller à la droite et l’extrême droite dimanche on chantera dans les rues de Lyon Palestine vivra et Palestine vainqueura Lyon est une terre de gauche

Euh , il faudrait retourner a l école les petits.
La Palestine n est pas un arrondissement de Lyon.
Ici c est LYON, situé en France, en occident...bon la je vous fais le minimum, allez chercher la suite sur Wikipedia ..

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FEELV le 20/03/2026 à 11:53
bravo lfi a écrit le 20/03/2026 à 11h11

bravo LFI la gauche doit rester uni aucune voix ne doit aller à la droite et l’extrême droite dimanche on chantera dans les rues de Lyon Palestine vivra et Palestine vainqueura Lyon est une terre de gauche

Je ne comprends pas pourquoi le cas de la Palestine vient dans ces éléctions. Cela a rien à voir.

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Watt le 20/03/2026 à 11:50

"fait courir un risque majeur"

Un risque majeur carrément !
Ils vivent sur quelle planète ?

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Merci le 20/03/2026 à 11:48

Une bonne nouvelle , on a une chance de ne pas avoir Aulas à ville ni à la métropole.

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A vomir le 20/03/2026 à 11:36

Ces tambouille électorales sont vraiment à vomir et à l'encontre de toutes convictions ou annonces faites. Comment voulez-vous que les citoyens s'intéressent et soient confiant envers les politiques avec ces arrangements. Aujourd'hui nous votons contre des candidats et pas pour des projets...
Mr Amard disait pas plus tard qu'hier que c'était à Bruno Bernard de retirer des listes. Une preuve que la parole et les convictions ont peu d'importance ç gauche et à l'extrême gauche!

https://www.lyonmag.com/article/150950/gabriel-amard-lfi-si-bruno-bernard-veut-retirer-ses-listes-qu-il-le-fasse

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Aucun rapport le 20/03/2026 à 11:36
Henry Golant a écrit le 20/03/2026 à 11h22

Toujours plus de catastrophisme.
On se demande quelles seraient ces "conséquences terribles" pour les habitants en cas de basculement vers la droite.

Pour les habitants, aucune conséquence.
Pour les biberonnés aux subventions par contre...

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Henry Golant le 20/03/2026 à 11:34
bravo lfi a écrit le 20/03/2026 à 11h11

bravo LFI la gauche doit rester uni aucune voix ne doit aller à la droite et l’extrême droite dimanche on chantera dans les rues de Lyon Palestine vivra et Palestine vainqueura Lyon est une terre de gauche

"vainqueura"

Lol, je ne l'avais jamais lue celle-là.

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Qui se ressemble.... le 20/03/2026 à 11:33

Les intégristes et les sectaires dans la même gamelle....

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Jean Christophe. le 20/03/2026 à 11:31
Marseille a écrit le 20/03/2026 à 11h21

Si la candidate LR de Marseille pouvait avoir cette intelligence...

Le PS et LR se sont totalement discrédités pour la présidentielle.
Ce sera bien un duel final RN / LFI

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jusqu au bout le 20/03/2026 à 11:26

que ce soit à droite ou à gauche, toute cette tambouille-magouille montre le peu de respect des politiques pour les Français et la Démocratie

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Henry Golant le 20/03/2026 à 11:22

Toujours plus de catastrophisme.
On se demande quelles seraient ces "conséquences terribles" pour les habitants en cas de basculement vers la droite.

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Marseille le 20/03/2026 à 11:21

Si la candidate LR de Marseille pouvait avoir cette intelligence...

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Dommage le 20/03/2026 à 11:18

Comme quoi, l'extrême gauche est plus sincère dans ses idées sur LR.

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GLOUGLOU 1er le 20/03/2026 à 11:17

J'invite les électeurs LFI a utilisé les bulletins de vote reçu par la poste . Ne vous laissez pas voler votre vote . Votez LFI!

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La gauche des affaires, bonjour ! le 20/03/2026 à 11:15

Des magouilles encore et encore. Ils ont tellement peur de perdre qu'ils piétinent la démocratie.
À Toulouse, ils piétinent même la mémoire des morts des attentats de 2012.

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bravo lfi le 20/03/2026 à 11:11

bravo LFI la gauche doit rester uni aucune voix ne doit aller à la droite et l’extrême droite dimanche on chantera dans les rues de Lyon Palestine vivra et Palestine vainqueura Lyon est une terre de gauche

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Contribuable69 le 20/03/2026 à 11:09

La combinazione......
Qu'à promis Bernard à LFI en cas d'élection.... puisqu' il y aura des élus LFI issus d'autres circonscriptions.
Au bal des cocus les grands lyonnais ne seront pas à l'orchestre en cas d'élection de Nono Nullard

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Faja69 le 20/03/2026 à 11:07

c'est sans doute un désistement technique c'est honteux. les hommes politiques nous considèrent comme des imbéciles et malheureusement on leur donne raison

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