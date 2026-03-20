Métropolitaines : LFI se désiste finalement dans la circonscription Lyon-Ouest

Comme réclamé par le reste de la gauche, LFI a décidé de se désister dans la circonscription Lyon-Ouest. Ce dimanche, pour le second tour des élections métropolitaines, il n'y aura pas de bulletins pour Malika Benarab, laissant un boulevard au candidat de Bruno Bernard, François Journy, pour tenter de renverser celui de Grand Coeur Lyonnais, Yann Cucherat.
Cette décision, prise "en accord avec le comité électoral de la France insoumise" et "sans contrepartie", doit permettre selon Florestan Groult de "battre Jean-Michel Aulas et empêcher la victoire de la droite à la Métropole de Lyon".
Devant le risque de voir la droite réactionnaire de M.Aulas l’emporter par les inconséquences de Mme. Geoffroy et Mme. Picard, nous désistons notre liste sur Lyon Ouest.— Florestan Groult (@f_groult) March 20, 2026
Nous sommes les responsables. pic.twitter.com/cJlAnuyWTh
Par contre, LFI se maintient dans les circonscriptions Rhône Amont et Portes du Sud. Le chef de file insoumis fustige encore "le refus irresponsable d'Hélène Geoffroy et de Michèle Picard de permettre la fusion des listes de gauche pour le second tour de l'élection métropolitaine", qui "fait courir un risque majeur" à la gauche.
Dans un communiqué de presse, le président sortant de la Métropole Bruno Bernard se félicite de cette annonce : "Je salue la décision de La France insoumise et de sa tête de liste, Malika Benarab-Attou, de retirer leur liste dans la circonscription Lyon Ouest. C’est un choix de responsabilité qui permet de créer les conditions de la victoire face à la droite de Jean-Michel Aulas. Dimanche, chaque voix comptera pour continuer à faire avancer une Métropole solidaire, attachée aux services publics et engagée pour la transition écologique et le pouvoir d’achat".
La honte s'étend à Lyon, qui peut croire que LFI ne fera que de la figuration, quel deal à passer Bernard avec LFI ? LFI dirigeant la métropole de Lyon on voit déjà ce qui va arriver. Si vous voulez Lyon Métropole Palestine ne venez pas pleurer après, il sera trop tard, 6 ans c'est un temps largement suffisant pour faire de très gros dégats dans la démocratie.Signaler Répondre
dejà ensemble il y a 2 mois dans un obscur boui-boui...Signaler Répondre
Que vient faire la Palestine dans une élection municipale et métropolitaine ?Signaler Répondre
Pourtant Doucet, Bernard et leurs alliés antisémites n'ont que le "bien être des Lyonnais et grands lyonnais" à la bouche...
On nous mentirait🤔
ce gars du LFI est déjà l’adjoint de Bernard à la Metropole !Signaler Répondre
EELV = LFISignaler Répondre
Cqfd.....
LFI se partage le terrain de chasse avec Bruno BernardSignaler Répondre
Sans aucun complexe Sans aucune retenue .
Lyonnais , souriez ! On vous enc....!
Ben si vous etes d accord ....Votez LFI .
Le plaisir de vivre a genoux
Quand Knaffo se retire à Paris pour permettre de battre la gauche, c'est beau et noble car elle prend ses responsabilités et ne joue pas pour sa petite personne.Signaler Répondre
Quand Delogu (le génie...à fait la même chose à Marseille, les droitardés n'en parentelle pas, pourtant c'est exactement la MÊME situation.
Quand LFI se retire à Lyon, là encore les droitardés disent le contraire de ce qu'ils disaient encore la veille. Faut oser non, ben ils osent ! Comme Jordan qui expliquait qui accusait quasiment Knafo de traîtrise tout en disant que lui n'était pas soluble dans le macronisme, et qui vient tranquillement dire dans les médias il y a trois jours que s'il votait à paris, il voterait Dati.
pfff ! la Palestine se fout pas mal de toi et tes vélosSignaler Répondre
a part pleurer sur ce que font les autres vous feriez de dire ce que vous proposez.Signaler Répondre
mauvaise nouvelle plutôt !Signaler Répondre
Une alliance néfaste qui fera perdre la gauche !Signaler Répondre
Et tant mieux !
Des partis composés d'activistes sectaires qui s'unissent pour mettre en place la fange à purin de la politique, ça pue !Signaler Répondre
vainqueura ! on peut aussi écrire : 20 queue rat ! Comme LFI classée extrème gauche et son proxy Jeune Garde mis en exmen pour lynchage !!Signaler Répondre
la gauche a inventé une nouvelle expression le désistement technique. si la droite fait la même chose ce n'est plus un désistement technique c est une alliance scandaleuse.Signaler Répondre
Ah quand même ... mieux vaut tard que jamais.Signaler Répondre
Bien évidemment "aucune contrepartie"...Signaler Répondre
Qui pourrait se permettre d'en douter ????
Et après ça, les politiques s'étonnent du niveau de l'abstention
Euh , il faudrait retourner a l école les petits.Signaler Répondre
La Palestine n est pas un arrondissement de Lyon.
Ici c est LYON, situé en France, en occident...bon la je vous fais le minimum, allez chercher la suite sur Wikipedia ..
Je ne comprends pas pourquoi le cas de la Palestine vient dans ces éléctions. Cela a rien à voir.Signaler Répondre
"fait courir un risque majeur"Signaler Répondre
Un risque majeur carrément !
Ils vivent sur quelle planète ?
Une bonne nouvelle , on a une chance de ne pas avoir Aulas à ville ni à la métropole.Signaler Répondre
Ces tambouille électorales sont vraiment à vomir et à l'encontre de toutes convictions ou annonces faites. Comment voulez-vous que les citoyens s'intéressent et soient confiant envers les politiques avec ces arrangements. Aujourd'hui nous votons contre des candidats et pas pour des projets...Signaler Répondre
Mr Amard disait pas plus tard qu'hier que c'était à Bruno Bernard de retirer des listes. Une preuve que la parole et les convictions ont peu d'importance ç gauche et à l'extrême gauche!
https://www.lyonmag.com/article/150950/gabriel-amard-lfi-si-bruno-bernard-veut-retirer-ses-listes-qu-il-le-fasse
Pour les habitants, aucune conséquence.Signaler Répondre
Pour les biberonnés aux subventions par contre...
"vainqueura"Signaler Répondre
Lol, je ne l'avais jamais lue celle-là.
Les intégristes et les sectaires dans la même gamelle....Signaler Répondre
Le PS et LR se sont totalement discrédités pour la présidentielle.Signaler Répondre
Ce sera bien un duel final RN / LFI
que ce soit à droite ou à gauche, toute cette tambouille-magouille montre le peu de respect des politiques pour les Français et la DémocratieSignaler Répondre
Toujours plus de catastrophisme.Signaler Répondre
On se demande quelles seraient ces "conséquences terribles" pour les habitants en cas de basculement vers la droite.
Si la candidate LR de Marseille pouvait avoir cette intelligence...Signaler Répondre
Comme quoi, l'extrême gauche est plus sincère dans ses idées sur LR.Signaler Répondre
J'invite les électeurs LFI a utilisé les bulletins de vote reçu par la poste . Ne vous laissez pas voler votre vote . Votez LFI!Signaler Répondre
Des magouilles encore et encore. Ils ont tellement peur de perdre qu'ils piétinent la démocratie.Signaler Répondre
À Toulouse, ils piétinent même la mémoire des morts des attentats de 2012.
bravo LFI la gauche doit rester uni aucune voix ne doit aller à la droite et l’extrême droite dimanche on chantera dans les rues de Lyon Palestine vivra et Palestine vainqueura Lyon est une terre de gaucheSignaler Répondre
La combinazione......Signaler Répondre
Qu'à promis Bernard à LFI en cas d'élection.... puisqu' il y aura des élus LFI issus d'autres circonscriptions.
Au bal des cocus les grands lyonnais ne seront pas à l'orchestre en cas d'élection de Nono Nullard
c'est sans doute un désistement technique c'est honteux. les hommes politiques nous considèrent comme des imbéciles et malheureusement on leur donne raisonSignaler Répondre