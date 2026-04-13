"Contact anormal avec une agente" : les Impôts font leur mea culpa auprès de Benjamin Brière, l'ex-otage lyonnais en Iran

Si la France s'est mobilisée et a tenté d'accompagner au mieux Benjamin Brière pour le sortir de l'enfer iranien, l'ex-otage s'est heurté au mur des lenteurs administratives, voire des incohérences typiquement nationales.

Son témoignage accordé récemment au Journal du Net a fait l'effet d'une bombe au gouvernement, puisqu'il expliquait que les Impôts lui avaient reproché de n'avoir fait aucune déclaration de revenus depuis quatre ans, durant sa détention en Iran… Une agente lui aurait ainsi rétorqué que sa famille aurait dû le faire à sa place.

"M. Brière a notamment fait un état d’un premier contact anormal avec une agente dans un service des impôts qui n'a pas perçu la gravité de sa situation. La réponse qui lui a été apportée est inacceptable", a réagi la Direction générale des Finances publiques ce dimanche sur les réseaux sociaux.

"Nous regrettons vivement que cet usager n'ait pu initialement bénéficier de toute l'attention qu'il convenait de lui apporter compte tenu du contexte. Ce défaut d'accompagnement est tout à fait contraire à nos valeurs", poursuit l'administration fiscale, révélant qu'une fois pris en charge dans un autre département, le Lyonnais avait pu régulariser sa situation et être accompagné.

La presse se fait l'écho du témoignage de M. Benjamin Brière, ex otage en Iran, qui a rencontré des difficultés avec plusieurs services publics à son retour en France en 2023. — Direction générale des Finances publiques (@dgfip_officiel) April 12, 2026

"Tout a été mis en œuvre pour s’assurer que ce type de situation ne puisse pas se reproduire", conclut la Direction générale des Finances publiques.