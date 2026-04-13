"Contact anormal avec une agente" : les Impôts font leur mea culpa auprès de Benjamin Brière, l'ex-otage lyonnais en Iran

Si la France s'est mobilisée et a tenté d'accompagner au mieux Benjamin Brière pour le sortir de l'enfer iranien, l'ex-otage s'est heurté au mur des lenteurs administratives, voire des incohérences typiquement nationales.
Son témoignage accordé récemment au Journal du Net a fait l'effet d'une bombe au gouvernement, puisqu'il expliquait que les Impôts lui avaient reproché de n'avoir fait aucune déclaration de revenus depuis quatre ans, durant sa détention en Iran… Une agente lui aurait ainsi rétorqué que sa famille aurait dû le faire à sa place.
"M. Brière a notamment fait un état d’un premier contact anormal avec une agente dans un service des impôts qui n'a pas perçu la gravité de sa situation. La réponse qui lui a été apportée est inacceptable", a réagi la Direction générale des Finances publiques ce dimanche sur les réseaux sociaux.
"Nous regrettons vivement que cet usager n'ait pu initialement bénéficier de toute l'attention qu'il convenait de lui apporter compte tenu du contexte. Ce défaut d'accompagnement est tout à fait contraire à nos valeurs", poursuit l'administration fiscale, révélant qu'une fois pris en charge dans un autre département, le Lyonnais avait pu régulariser sa situation et être accompagné.
La presse se fait l'écho du témoignage de M. Benjamin Brière, ex otage en Iran, qui a rencontré des difficultés avec plusieurs services publics à son retour en France en 2023.— Direction générale des Finances publiques (@dgfip_officiel) April 12, 2026
"Tout a été mis en œuvre pour s’assurer que ce type de situation ne puisse pas se reproduire", conclut la Direction générale des Finances publiques.
Et qui vous dit qu il n'avait pas une double casquette comme Philippe de Dieuleveult , animateur célèbre de la chasse au trésor et aventurier pour la couverture,mort au Zaïre dans des conditions obscures et jamais élucidées et surtout agent de la DGSE .Il a exactement le même look . Réalité ou fictionSignaler Répondre
je suis allée en Iran parce que c’est un pays magnifique avec des gens adorables qui subissent les gardiens de la révolution depuis des décennies.Signaler Répondre
En France le principal pourvoyeur d'argent c'est la classe moyenne d'ou le matraquage fiscal.Signaler Répondre
Un Etat très ferme sur le paiement des impôts mais très faible sur tout le reste.. comme quoi le noeud de beaucoup de problème est bien l'argent.
Mais quand on a une classe moyenne qui ne s'en sort plus comment envisagé un avenir serein?
Puis surtout l'utilisation de l'Argent Public.... déversement de sommes astronomiques à certaines associations politisées (détournement de fonds publics?). Puis on a vu le sketch de la commission de l'audiovisuel... 4 milliards déversés. A retenir un très fort copinage (les sociétés de prod privées amies intimes de certains dirigeants), des salaires de certains stratosphériques ... un vaste sphère médiatique qui prend la défense de ce système corrompu (certains médias papiers appartenant aux propriétaires des sociétés de prod mises en cause).
Pourquoi payé des impôts quand on connait son utilisation?
Nos politiques et hauts fonctionnaires s'en foutent au final car c'est comme une malle magique l'argent public car on peut dépenser dilapider le magot mais on sait que la malle de remplie automatique... d'ou peu d'effort sur la maitrise des dépenses et l'irresponsabilité généralisé des pouvoirs publics.
Bien sûr que c’est de sa faute , personne ne l’a obligé d’aller dans un pays de merde comme l’Iran , il aurait pu aller en Irak en syrie au Yémen aussi et venir pleurer l’état français a le sortir de là à grands coûts d’argent publique , pas de pitié pour ce genre d’aventurier de mes deuxSignaler Répondre
Par contre, ce serait bien de lui réclamer remboursement des frais de repatriations. Il n’y était pas en Iran pour une mission professionnelle ou officielle mais pour son loisir ! Par son inconscient et ignorance de l’avertissement de ministère des affaires étrangères ! Pourquoi c’est à l’état de payer ? Dans ce cas, j’exige de remboursement de mes vacances ! J’étais l’otage des mes potes. J’étais obligé de boire et manger !!!Signaler Répondre
On est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise même dans un autre pays plus "sécurisé".Signaler Répondre
Cela dit, j'espère que tu refuseras toute aide s'il t'arrive quelque chose à l'étranger, pour être cohérent avec tes propos.
l’ingérence et la lourdeur administrative française ! Plus de 40 ans que ça dure !!Signaler Répondre
C'est tout Bercy ça !Signaler Répondre
On va faire ch... des "otages" pour la période où ils étaient enfermés et laissent les riches faire leurs malversations financières...
Mais bien sûr, c'est de sa faute...Signaler Répondre
Ah, les commentaires des commentateurs professionnels...Signaler Répondre
Ah les finances publiques....Signaler Répondre
Quand on pense que les djiadistes en Syrie continaient à toucher les aides d état !!!! Et qu en Algérie des retraités de 130 ans touchent toujours leurs retraites !! Allez au boulot les gueuxSignaler Répondre
Déjà quelle idée de se rendre dans ce genre de pays.Signaler Répondre
Le monde est suffisamment vaste.
Encore un inconscient qui a du nous coûter un pognon de dingue à rapatrier.
Et après il vient encore pleurnicher dans les médias.