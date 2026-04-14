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Lyon : un réseau de proxénétisme démantelé à Gerland, huit suspects interpellés

Lyon : un réseau de proxénétisme démantelé à Gerland, huit suspects interpellés
Lyon : un réseau de proxénétisme démantelé à Gerland, huit suspects interpellés - LyonMag

Coup de filet dans le quartier de Gerland.

Le 30 mars 2026, les policiers de Lyon ont démantelé un réseau de proxénétisme "à l'origine de nombreux troubles à l'ordre public", selon les informations communiquées par les forces de l’ordre.

Cette opération est le résultat de plusieurs mois d’investigations. Les enquêteurs ont mis au jour une organisation structurée, exploitant de jeunes femmes "contraintes de se prostituer dans des camionnettes aménagées."

Au total, huit individus ont été interpellés et placés en garde à vue. L’enquête a également permis d’identifier une vingtaine de victimes, qui ont été entendues par les policiers.

Dans le cadre des investigations, une nouvelle opération a été menée le 2 avril. Les forces de l’ordre ont procédé à la saisie judiciaire de 15 véhicules utilisés par le réseau.

Tags :

proxénétisme

7 commentaires
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Faudrait le 14/04/2026 à 13:06
Arette t’es bêtise a écrit le 14/04/2026 à 12h22

Faudrais Arette d y aller :)

Apprendre à écrire surtout

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Satanisme occidental. le 14/04/2026 à 12:25

La prostitution repris de plus belle grâce à l’Europe des mafias qui ont envahit la France grâce aux cartels de Bruxelles.

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Arette t’es bêtise le 14/04/2026 à 12:22
johnny a écrit le 14/04/2026 à 12h08

Y ont enlevé 15 camionnette y as autant qui sont revenus depuis .et les camionnette enlever reviendront d'ici peu

Faudrais Arette d y aller :)

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Ex Précisions le 14/04/2026 à 12:17

Je croyais qu'ils avaient fait le ménage il y a quelques années, mais c'est vrai que depuis l'arrivée des pastèques tout repart en sucette...

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Chris25 le 14/04/2026 à 12:12

J'adore quand la Police découvre la Lune !!!

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johnny le 14/04/2026 à 12:08

Y ont enlevé 15 camionnette y as autant qui sont revenus depuis .et les camionnette enlever reviendront d'ici peu

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Lol le 14/04/2026 à 11:58

Avec PROXE, C'EST NET ! 🤣🤣🤣

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