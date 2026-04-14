Lyon : un réseau de proxénétisme démantelé à Gerland, huit suspects interpellés

Le 30 mars 2026, les policiers de Lyon ont démantelé un réseau de proxénétisme "à l'origine de nombreux troubles à l'ordre public", selon les informations communiquées par les forces de l’ordre.

Cette opération est le résultat de plusieurs mois d’investigations. Les enquêteurs ont mis au jour une organisation structurée, exploitant de jeunes femmes "contraintes de se prostituer dans des camionnettes aménagées."

Au total, huit individus ont été interpellés et placés en garde à vue. L’enquête a également permis d’identifier une vingtaine de victimes, qui ont été entendues par les policiers.

Dans le cadre des investigations, une nouvelle opération a été menée le 2 avril. Les forces de l’ordre ont procédé à la saisie judiciaire de 15 véhicules utilisés par le réseau.