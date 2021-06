Lyon : ils étaient à la tête d'un réseau d'une centaine de prostituées dominicaines à Gerland

Mardi dernier, trois hommes et deux femmes ont été interpellés. Agés de 22 à 46 ans, ils étaient soupçonnés d'avoir monté un réseau de proxénétisme à Lyon, avec des femmes venues de République Dominicaine. Il s'agit de la nationalité la plus représentée chez les prostituées sud-américaines entre Rhône et Saône.

L'enquête a débuté en 2019, se concentrant notamment sur la zone de la ZAC Ampère (Techsud) à Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon. Chaque nuit, 80 camionnettes et une centaine de filles officiaient dans ce haut-lieu de la prostitution lyonnaise.

Les policiers avaient alors identifié les individus qui organisaient l'acheminement des Dominicaines depuis l'Espagne ou l'Italie, mais aussi leur dépendance matérielle et financière, ainsi que leur activité nocturne.

Lors du coup de filet réalisé la semaine dernière, 3 armes à feu, 7410 euros et des documents prouvant les liens des suspects avec le réseau ont été saisis.

Une sixième personne a également été interpellée dans la région de Madrid en Espagne, suite à la diffusion d'un mandat d'arrêt européen.

A l'issue des 96 heures de garde à vue, les cinq suspects arrêtés en France ont été présentés à un juge d'instruction. L'un a été relâché, les autres ont été placés en détention provisoire.