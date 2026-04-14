"Des records jamais atteints" : la situation des prisons de l’interrégion lyonnaise inquiète

Les chiffres publiés début avril par la DISP de Lyon témoignent d'une situation sous tension dans l'ensemble des établissements pénitentiaires de l'interrégion.
FO Justice évoque ainsi "des records jamais atteints sur l'interrégion," avec 10 946 personnes écrouées et 8 661 détenus hébergés pour seulement 6 008 places disponibles. Cette saturation se traduit concrètement par la présence de 1 017 matelas au sol.
Dans le détail, plusieurs maisons d'arrêt atteignent des niveaux particulièrement préoccupants. À Saint-Quentin-Fallavier, le quartier maison d'arrêt affiche un taux d'occupation de 217%. À Corbas, il atteint 183%, tandis que la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône est également saturée avec 149 % d'occupation. Des chiffres qui illustrent une pression constante sur les capacités d'accueil.
"Pleins à craquer"
Face à cette situation, FO Justice Lyon interpelle directement les autorités et prévient : "Nous ne pourrons pas tout faire !!!" Le syndicat souligne l'accumulation des missions, évoquant notamment le renforcement des extractions judiciaires, la création du PREJ (pôles de rattachement des extractions judiciaires) de Saint-Étienne ou encore l'ouverture du quartier de lutte contre la criminalité organisée à Valence, tout en s'interrogeant sur la capacité des équipes à absorber ces évolutions.
Dans son communiqué, l'organisation syndicale décrit un fonctionnement de plus en plus difficile, pointant "autant de matelas au sol, de postes découverts et une explosion des heures supplémentaires." Elle alerte également sur les conséquences de cette surpopulation, appelant à "arrêter la mise en danger des personnels et de la population."
FO Justice rappelle enfin que les établissements pour peines, tels que les centres de détention et maisons centrales, sont eux aussi "pleins à craquer." Et de conclure par un message sans ambiguité: "Il est temps de stopper l'hémorragie... Au nom du peuple Français !"
C'est pas comme ça que cela marche.Signaler Répondre
Tu planes complètement haut touaaa🤣🤣🤣
Après, c'est toujours bien pour touaaaa d'avoir des rêves 😘
Tout à fait d'accord avec vous !Signaler Répondre
Un des seuls records de macron...le plus grave c'est qu’il y en a autant liberté par manque de places...70000!Signaler Répondre
8000 soldats sont au Moyen Orient! un porte avion, des frégates, des rafales! On paie assez d'impôts pour avoir le droit de s'exprimer!!!!!Signaler Répondre
Stop à l'incarcération à outrance !Signaler Répondre
L'armée peut faire ces transferts....et pourquoi pas ta femme de menage pendant que tu y es ?Signaler Répondre
....J adore ces bons Francais qui ont une notion toute relative de leur armée.
Il y a environ 24 à 25 % de délinquants étrangers , actuellemnt incarcérés,Signaler Répondre
On réexpédie les étrangers déliquants pour effectuer leur peine , dans leur pays d'origine, manu militari
Pour les double nationaux , on fait sauter ce privilge , en fonction du délit commis
L'armée peut faire ces transferts
On le sait depuis des décennies, mais les gouvernement successifs n'ont rien fait.Signaler Répondre
Enfin si, Nicole Belloubet (dit la DRH) sous mr macron en 2020 a fait libérer environ 10.000 prisonniers pour avoir de la place... Aucun n'aurait jamais osé eux si, ils ont trouvé l'excuse du covid. Vivement 2027, et que ce ne soit pas les mêmes type Attal ou Philippe.
au lieu de faire des pistes cyclables ce sont des prisons qu il faut construire. certes ce ne sont pas les mêmes budgets mais il faut réorienter les dotations.Signaler Répondre
Si seulement ces détenus comprendrai que s'ils ne veulent pas etre à 4 dans 9 M carré c'est de ne pas aller en prison ,aller travailler ,ne pas écouter les copains du quartier. Ne pas céder à l'argent façile surtout pour ce poison qu'est la drogue , qui abime la santé et qui ne sert à rien . Courage au personnel .Signaler Répondre
Et sinon, appliquer les OQTF?Signaler Répondre