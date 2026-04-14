"Des records jamais atteints" : la situation des prisons de l’interrégion lyonnaise inquiète

Les chiffres publiés début avril par la DISP de Lyon témoignent d'une situation sous tension dans l'ensemble des établissements pénitentiaires de l'interrégion.

FO Justice évoque ainsi "des records jamais atteints sur l'interrégion," avec 10 946 personnes écrouées et 8 661 détenus hébergés pour seulement 6 008 places disponibles. Cette saturation se traduit concrètement par la présence de 1 017 matelas au sol.

Dans le détail, plusieurs maisons d'arrêt atteignent des niveaux particulièrement préoccupants. À Saint-Quentin-Fallavier, le quartier maison d'arrêt affiche un taux d'occupation de 217%. À Corbas, il atteint 183%, tandis que la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône est également saturée avec 149 % d'occupation. Des chiffres qui illustrent une pression constante sur les capacités d'accueil.

"Pleins à craquer"

Face à cette situation, FO Justice Lyon interpelle directement les autorités et prévient : "Nous ne pourrons pas tout faire !!!" Le syndicat souligne l'accumulation des missions, évoquant notamment le renforcement des extractions judiciaires, la création du PREJ (pôles de rattachement des extractions judiciaires) de Saint-Étienne ou encore l'ouverture du quartier de lutte contre la criminalité organisée à Valence, tout en s'interrogeant sur la capacité des équipes à absorber ces évolutions.

Dans son communiqué, l'organisation syndicale décrit un fonctionnement de plus en plus difficile, pointant "autant de matelas au sol, de postes découverts et une explosion des heures supplémentaires." Elle alerte également sur les conséquences de cette surpopulation, appelant à "arrêter la mise en danger des personnels et de la population."

FO Justice rappelle enfin que les établissements pour peines, tels que les centres de détention et maisons centrales, sont eux aussi "pleins à craquer." Et de conclure par un message sans ambiguité: "Il est temps de stopper l'hémorragie... Au nom du peuple Français !"