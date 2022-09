L'ordre des avocats du Barreau de Lyon demande à Éric Dupond-Moretti de mettre fin à la surpopulation carcérale

Sous la présidence de la Bâtonnière Marie-Josèphe Laurent, ses membres ont souhaité interpeller le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.

Regrettant qu'en France, 71 819 personnes soient détenues alors que les établissements pénitentiaires n'ont que 60 719 places réunies, la motion demande au Garde des Sceaux de "faire cesser le plus rapidement possible cette situation mettant grandement en difficulté les détenus et le personnel de l'administration pénitentiaire".

Pour les avocats lyonnais, il existe "des dispositions législatives permettant l'exécution d'une peine d'emprisonnement ferme comme la détention à domicile ou le bracelet électronique pour les courtes peines".

Il y a selon eux une "urgente nécessité" d'instaurer "un mécanisme de régulation carcéral contraignant pour l'Institution".