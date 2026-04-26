Culture

Le rappeur Gazo zappe Lyon au dernier moment : ce détail qui a mis les fans en colère

Le rappeur Gazo zappe Lyon au dernier moment : ce détail qui a mis les fans en colère
DR : gazo_officiel

Attendu ce samedi 25 avril à Lyon pour une grande soirée rap, Gazo a finalement annulé sa venue quelques heures avant le show.  

Coup dur pour les fans lyonnais. Le rappeur Gazo ne s’est finalement pas produit ce samedi lors d’une soirée dédiée au rap à la LDLC Aréna de Décines. L’annonce a été faite le jour même par les organisateurs, évoquant des raisons personnelles indépendantes de leur volonté.

Malgré cette défection, la soirée a bien été maintenue. Plusieurs artistes étaient toujours programmés sur scène, parmi lesquels Gambi, Guy2bezbar, Franglish ou encore RNBOI.

Mais un élément n’a pas échappé aux fans lyonnais. Sur les réseaux sociaux, l’artiste a laissé apparaître un tout autre programme. Dès la veille, il partageait des images de préparation de voyage. Le lendemain, il était aperçu dans un aéroport, en attente devant un comptoir d’enregistrement. Une destination qui coïncide avec un autre concert annoncé le lendemain en Martinique, dans le cadre de l’Urban Show.

Un enchaînement de dates difficilement compatible, compte tenu de la distance entre les deux lieux et du temps de trajet nécessaire.

Résultat : une vague de mécontentement chez les spectateurs lyonnais. Certains expliquent avoir acheté leur billet uniquement pour voir Gazo, tandis que d’autres réclament des remboursements. La décision de dernière minute et la simultanéité des engagements de l’artiste ont particulièrement agacé une partie du public.

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5 commentaires
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Rap... le 26/04/2026 à 13:27

Sa tête et son acoutrement sont une parodie de lui-même et il ne s'en rend même pas compte, l'artiste (enfin, artiste...).

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Monpays le 26/04/2026 à 11:43

Avec le prix de l' essence le Gazo gêne !!

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Gabin69 le 26/04/2026 à 11:36

Rien qu'à le voir sur la photo le mec se prend pour Busta Rhymes (avec le charisme en moins), ce sont même pas les organisateurs qui devraient rembourser mais plutôt lui de sa poche

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Ceci résume parfaitement le 26/04/2026 à 11:31

Ceci résume parfaitement la probité de ces gens la et de leurs producteurs.

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Ex Précisions le 26/04/2026 à 11:10

Pas grave, faut déjà être à l'ouest pour écouter ça...

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