Le rappeur Gazo zappe Lyon au dernier moment : ce détail qui a mis les fans en colère

Coup dur pour les fans lyonnais. Le rappeur Gazo ne s’est finalement pas produit ce samedi lors d’une soirée dédiée au rap à la LDLC Aréna de Décines. L’annonce a été faite le jour même par les organisateurs, évoquant des raisons personnelles indépendantes de leur volonté.

Malgré cette défection, la soirée a bien été maintenue. Plusieurs artistes étaient toujours programmés sur scène, parmi lesquels Gambi, Guy2bezbar, Franglish ou encore RNBOI.

Mais un élément n’a pas échappé aux fans lyonnais. Sur les réseaux sociaux, l’artiste a laissé apparaître un tout autre programme. Dès la veille, il partageait des images de préparation de voyage. Le lendemain, il était aperçu dans un aéroport, en attente devant un comptoir d’enregistrement. Une destination qui coïncide avec un autre concert annoncé le lendemain en Martinique, dans le cadre de l’Urban Show.

Un enchaînement de dates difficilement compatible, compte tenu de la distance entre les deux lieux et du temps de trajet nécessaire.

Résultat : une vague de mécontentement chez les spectateurs lyonnais. Certains expliquent avoir acheté leur billet uniquement pour voir Gazo, tandis que d’autres réclament des remboursements. La décision de dernière minute et la simultanéité des engagements de l’artiste ont particulièrement agacé une partie du public.