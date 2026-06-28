Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 juin, aux alentours de 2h du matin, une collision entre deux véhicules s'est produite à Tassin-la-Demi-Lune. Le conducteur en cause a toutefois quitté les lieux juste après les faits.

Selon le Progrès la victime a néanmoins eu le réflexe de relever le numéro d'immatriculation du véhicule avant d'alerter les forces de l'ordre, permettant aux gendarmes d'engager rapidement des recherches.

Une voiture signalée volée

Les militaires sont finalement parvenus à retrouver le véhicule, qui avait été volé auparavant à Tarare. Au cours de leur intervention, ils ont découvert à l'intérieur de l'automobile deux revolvers ainsi que des produits stupéfiants.

Les vérifications ont également révélé que le conducteur ne possédait pas le permis de conduire. Le suspect a été interpellé puis placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances précises de cette affaire ainsi que l'origine des armes et des stupéfiants retrouvés dans le véhicule.