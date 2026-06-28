Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 juin, aux alentours de 2h du matin, une collision entre deux véhicules s'est produite à Tassin-la-Demi-Lune. Le conducteur en cause a toutefois quitté les lieux juste après les faits.
Selon le Progrès la victime a néanmoins eu le réflexe de relever le numéro d'immatriculation du véhicule avant d'alerter les forces de l'ordre, permettant aux gendarmes d'engager rapidement des recherches.
Une voiture signalée volée
Les militaires sont finalement parvenus à retrouver le véhicule, qui avait été volé auparavant à Tarare. Au cours de leur intervention, ils ont découvert à l'intérieur de l'automobile deux revolvers ainsi que des produits stupéfiants.
Les vérifications ont également révélé que le conducteur ne possédait pas le permis de conduire. Le suspect a été interpellé puis placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances précises de cette affaire ainsi que l'origine des armes et des stupéfiants retrouvés dans le véhicule.
Tarare, Villefranche sur Saône.Signaler Répondre
Des commentateurs du coin ont déjà dis plusieurs fois qu'il y a apparemment un épicentre criminel sur Villefranche (avec l'aide d'une municipalité) et que cela devient un peu les quartiers nord de Marseille.
Tout l'axe Marseille - Paris est pourri jusqu'à la moelle.
J'entend parler parfois d'un certain Rebsamen (vieux PS, qui se cache maintenant derrière un E.Macron). Pendant plusieurs décennies ce monsieur imposait aux médias locaux de ne pas parler de la criminalité dijonnaise.
On a été étonné d'entendre parler de Dijon ses dernières années par l'explosion de la drogue mais les vieux habitants de Dijon sont au courant du pourrissement de la ville depuis plusieurs décennies. Consignes aussi donner à la police municipale de ne pas aller dans certains "quartiers" car c'était la base électorale de cet élu.
Belle tactique de nos politiciens depuis des lustres de cacher l'état dramatique du pays pour faire semblant que tout va bien.
Une pensée pour Lyhanna ❤ Les juges et les gendarmes dans cette affaire, vous devriez avoir HONTE et être VIRER 👌👌👌Signaler Répondre
Bof, classique de nos jours, et nos politiciens brassent beaucoup d'air autour du problème.Signaler Répondre
Vous parvenez encore à être sidérés ?Signaler Répondre
Oui tant que la justice ne sera pas réformée avec de lourdes peines financières et de prison rien ne changera.Signaler Répondre
Il ne risque pas grand chose ......Signaler Répondre
Beaucoup de frais et de travail pour le relâcher dans les heures qui suivent.Signaler Répondre
R.A.S. il ne s'est rien passé