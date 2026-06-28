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Il prend la fuite après un accident près de Lyon : ce que révèle la fouille du véhicule est sidérant

Il prend la fuite après un accident près de Lyon : ce que révèle la fouille du véhicule est sidérant
Il prend la fuite après un accident près de Lyon : ce que révèle la fouille du véhicule est sidérant

Le banal accident de la circulation a rapidement pris une tournure bien plus inquiétante.

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délit de fuite

7 commentaires
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comique le 28/06/2026 à 10:24

Tarare, Villefranche sur Saône.
Des commentateurs du coin ont déjà dis plusieurs fois qu'il y a apparemment un épicentre criminel sur Villefranche (avec l'aide d'une municipalité) et que cela devient un peu les quartiers nord de Marseille.

Tout l'axe Marseille - Paris est pourri jusqu'à la moelle.

J'entend parler parfois d'un certain Rebsamen (vieux PS, qui se cache maintenant derrière un E.Macron). Pendant plusieurs décennies ce monsieur imposait aux médias locaux de ne pas parler de la criminalité dijonnaise.
On a été étonné d'entendre parler de Dijon ses dernières années par l'explosion de la drogue mais les vieux habitants de Dijon sont au courant du pourrissement de la ville depuis plusieurs décennies. Consignes aussi donner à la police municipale de ne pas aller dans certains "quartiers" car c'était la base électorale de cet élu.

Belle tactique de nos politiciens depuis des lustres de cacher l'état dramatique du pays pour faire semblant que tout va bien.

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bande de nuls le 28/06/2026 à 10:22
pie69 a écrit le 28/06/2026 à 08h59

Oui tant que la justice ne sera pas réformée avec de lourdes peines financières et de prison rien ne changera.

Une pensée pour Lyhanna ❤ Les juges et les gendarmes dans cette affaire, vous devriez avoir HONTE et être VIRER 👌👌👌

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Ex Précisions le 28/06/2026 à 09:47

Bof, classique de nos jours, et nos politiciens brassent beaucoup d'air autour du problème.

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PICATAR le 28/06/2026 à 09:27

Vous parvenez encore à être sidérés ?

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pie69 le 28/06/2026 à 08:59
CQFD... a écrit le 28/06/2026 à 08h38

Beaucoup de frais et de travail pour le relâcher dans les heures qui suivent.
R.A.S. il ne s'est rien passé

Oui tant que la justice ne sera pas réformée avec de lourdes peines financières et de prison rien ne changera.

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lolotoooôooo le 28/06/2026 à 08:39

Il ne risque pas grand chose ......

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CQFD... le 28/06/2026 à 08:38

Beaucoup de frais et de travail pour le relâcher dans les heures qui suivent.
R.A.S. il ne s'est rien passé

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