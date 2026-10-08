Mise à jour à 12h : Environ 3000 personnes, selon la Préfecture, ont manifesté au départ de Bron. Le cortège a été appelé à se disperser boulevard Ambroise-Paré à Lyon. Mais un groupe d'individus vêtus de noir s'est détaché pour poursuivre le mouvement.
Mise à jour 11h15 : De nouvelles images témoignent des tensions ce jeudi matin à Lyon. Samuel Soulier, maire du 6e arrondissement, a partagé une vidéo montrant des incidents devant le lycée Édouard-Herriot. Alors que l'entrée de l'établissement est bloquée par des poubelles, des barrières et divers objets, plusieurs jeunes au visage dissimulé sont filmés en train de lancer des projectiles.
Un engin pyrotechnique pénètre notamment dans l'enceinte du lycée, dont la porte est restée entrouverte, avant d'exploser à l'intérieur. Une scène vivement dénoncée par l'élu : "Pas de police donc pas de 'violences policières'. Des jeunes tirent des mortiers à l'intérieur du lycée mettant en danger des professeurs, du personnel et des élèves ! Manifestations pacifiques OUI, mise en danger d'autrui NON !"
Mise à jour à 11h : La mobilisation continue de prendre de l'ampleur ce jeudi matin dans le Rhône. Selon un nouveau bilan communiqué à 11 heures par la préfecture, 31 établissements sont désormais concernés à des degrés divers, dont six établissements d'enseignement supérieur : Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3 (campus des Quais), l'IUT Lyon 1, Sciences Po Lyon et l'INSA.
Si certains rassemblements sont déjà terminés, sept personnes ont été interpellées depuis le début de la matinée, contre deux lors du précédent bilan. Trois interpellations ont eu lieu à Rillieux-la-Pape, et quatre autres dans les secteurs des établissements Saint-Marc, La Martinière-Duchère, Cuzin et Cevert. Selon la préfecture, ces arrestations sont notamment liées à des faits d'incendie volontaire, de participation à un attroupement, de rébellion et de jets de projectiles.
Mise à jour à 10h58 : Le cortège de la manifestation au départs de Bron s'est élancé.
Mise à jour à 10h00 : La mobilisation prend de l'ampleur ce jeudi matin dans le Rhône. Selon un nouveau bilan communiqué à 10 heures par la préfecture, 27 établissements sont désormais concernés à des degrés divers, dont les universités Lyon 1 et Lyon 3, Sciences Po Lyon et l'INSA.
Si certains rassemblements sont déjà terminés, des tensions ont été signalées dans cinq secteurs, notamment aux abords des établissements Louis-Armand à Villefranche-sur-Saône, Sermenaz à Rillieux-la-Pape, Cuzin à Caluire-et-Cuire et Perrin à Lyon. Des jets de projectiles, dont des tirs de mortiers, ont nécessité l'intervention de la police nationale pour rétablir le calme.
Des feux de poubelles ont également été éteints dans le secteur du lycée Édouard-Herriot, dans le 6e arrondissement de Lyon. Ailleurs, les forces de l'ordre restent en retrait, tout en maintenant leur vigilance. Deux personnes ont été interpellées depuis le début de la matinée, précise la préfecture.
Article initial 8h19: Après plusieurs jours de mobilisation et de tensions, de nouveaux rassemblements de lycéens et d'étudiants sont signalés ce jeudi 8 octobre.
Selon un premier point de situation transmis à 8h par la préfecture du Rhône, moins d'une dizaine de lycées sont actuellement touchés par de petits rassemblements. Les autorités précisent que la situation reste calme à ce stade.
Des rassemblements à Lyon 1, Lyon 3 et Sciences Po Lyon
La mobilisation se poursuit également dans l'enseignement supérieur. Des rassemblements sont notamment signalés au sein des universités Lyon 1 et Lyon 3, ainsi qu'à l'Institut d'études politiques (IEP) de Lyon.
Selon la direction de Lyon 3, des manifestants empêchent, depuis au moins 7h30 ce jeudi matin, l'accès au Palais de l'Université, à l'IUT ainsi qu'aux bâtiments Athéna et Dugas, dans le 7e arrondissement de Lyon. L'ouverture de l'ensemble des bâtiments du campus des Quais est donc reportée, dans l'attente de l'évolution de la situation. Les transports en commun restent également perturbés sur les quais. Les campus de la Manufacture des Tabacs et de Bourg-en-Bresse fonctionnent normalement.
De son côté, l'université Lyon 2 a annoncé la fermeture de ses trois campus ce jeudi, en raison du mouvement social et du risque de nouveaux blocages.
Une manifestation est également prévue à partir de 10h à Bron, au départ de la place Baptiste-Curial, à l'appel de plusieurs organisations syndicales.
13 interpellations mercredi
Ce nouveau mouvement intervient au lendemain d'une journée agitée dans le Rhône. Mercredi, 21 établissements avaient été concernés par des rassemblements, selon la préfecture.
Des incidents avaient notamment éclaté à Givors, où une cinquantaine d'individus masqués et cagoulés avaient tiré des mortiers dans le secteur des lycées Casanova et Picasso.
Au total, 13 personnes avaient été interpellées mercredi dans le département. Pour l'heure, aucun incident particulier n'est signalé par les autorités dans leur premier bilan de ce jeudi matin.
Voilà ce que c'est de laisser traîner ta langue trop près d'un clown , tu peux te relever maintenant mon copain 😘Signaler Répondre
c'est le resultat du bac pour tous ,aucune selection , la moitié des etudiants en fac n'ont pas le niveau .Signaler Répondre
T'as 15 ans, tu mets le bordel en dégradations diverses et variées, tu joues avec des motiers et balances des pavés, la police t'as stoppé, tu assumes .Signaler Répondre
hein...quand t'es face aux poulagas armés comme des cuirassés,et que tu vois un truc rouler vers toi en faisant un bruit bizarre, ou en fumant ,tu te précipites pas pour aller le ramasser,ou donner un coup de pied dedans façon héros BD..tu décarres ..on peut compatir au malheur ,certes ,mais pour la bêtise,on peut rien faire..Signaler Répondre
Moi, j'ai pas le coeur brisé! Quand un gamin de 15 ans donne des coups de pieds a un flic et que sa mère viens pleurer parce qu'il a perdu ses dents, ça me fais ni chaud ni froid! L'éducation ça s'apprends!!!Signaler Répondre
Le garçon qui a eu la main arrache c était pour avoir pris une grenade de desencerclement et vouloir la renvoyer. ....Signaler Répondre
Il n avait pas respecte les consignes, pourtant écrites dans des tracts distribués des milices gauchistes de porter outre des casques, masques, des gants pour pouvoir saisir lesdites grenades et les renvoyer vers les FDO.
Je le plains ce gamin, et suis furieux contre ces adultes qui les manipulent, ce sont eux les dangers pour notre jeunesse.
Je propose l inversion de logement, de salaire, d établissements scolaires pour 1 an....Signaler Répondre
Une expérience concrète de solidarité et d empathie qui me ferait croire a votre discours......
J ai hâte de voir ça.....n oubliez pas de filmer l expérience en direct sur les réseaux sociaux.
J ai toujours eu horreur de la télé réalité, mais la ce sera de la vraie réalité.....depechez vous de quoi m occuper le soir sous ma couette devant mon ordi..😂😂
Il paraît que BOYARD vient d être admis a sciences po aujourd hui!!!!Signaler Répondre
Oui, le protocole d intégration c est , assis par terre, et siamo tutti antifascistes, les bras en prière, écharpe en bandoulière......
Le niveau baisse chez la soi disant elite de la France....
Va falloir réviser notre sélection pour les élections a venir.....
t’as 15 ans tu demandes de meilleures conditions d’éducation la police te rend handicapé à vie j’ai le cœur briséSignaler Répondre
Les forces de l’ordre, qui comptent près d’un millier de blessés depuis le début des événements, sont accusées de violences par la gauche, qui fait sienne le mot d’ordre criminel « Et tout le monde déteste la police », qui succède à « CRS-SS » de Mai 1968. Et Macron joue la partition de la gauche, et l’accuse à son tour de violences excessives, ce qui fait que les flics vont lever le pied et abandonner les Français à la violence des gauchistes et des islamo-racailles. Une continuité par ailleurs pour Macron, qui avait enfoncé le policier quelques minutes après la mort de Nahel, succédant à Hollande qui était allé rendre visite à la racaille Théo.Signaler Répondre
Une volonté évidente de toute la gauche et de Macron : désarmer la police.
Vous avez gagné.....maintenant tant que je verrais une tête de LFI fascistes quelque part, je n écoute plus, ne regarde plus, ne cherche plus à comprendre......Signaler Répondre
C est des fous dangereux, des talibans de l ouest........et comme l ont fait les résistants en leur temps, on ne s' expose pas on oeuvre discrètement...et nous sommes les plus nombreux pour 2027....
À travers les revendications des lycéens, c’est la promesse républicaine d’égalité des chances qui est en jeu. Il en va de l’avenir de notre nation! Bravo aux lycéens des quartiers privilégiés solidaires de ceux des quartiers populaires.Une belle leçon de fraternité républicaine!Signaler Répondre
Merci à touaaaa, j'adore la langue française 😍Signaler Répondre
C'est Delogu ou Boyard non trop de vocabulaire peut-être BompartSignaler Répondre
au train ou vont les choses ,il est fort probable qu 'il sera exigé des ministres de rendre les carnets de chèques pour leur éviter de faire de la cavalerie:ils font désormais manoeuvrer des divisions qui n'existent plusSignaler Répondre
Une question me taraude , Sciences po fait des blocus avec BOYARD et LFI..ces établissements sont censés former nos futurs dirigeants. D ailleurs je n ai jamais compris pourquoi, ni qui, avait décide de les nommer "élites de la nation".......Signaler Répondre
Études d ingénieries, médecine sont beaucoup plus difficiles, la sélection est rude, c est donc eux l elite de la nation....
Il est donc légitime de se demander si pour nous gouverner il ne serait pas plus judicieux d élire des gens qui ont prouvé, de par leurs fonctions, leur capacité a gérer sainement une entreprise ou prouver leur excellence dans une fonction privée......
Je fais le tri pour 2027....
BidonSignaler Répondre
Tant qu'il lui fait seulement prendre l air et qu il ne signe rien, Nicolas est content👏👏👍👍🤣🤣Signaler Répondre
encore en pleine rebellion adolescente et boutonneuse??Signaler Répondre
Des drapeaux du hamas, des lycées en feu, des pompiers agressés et leur camion brûlé, des profs aspergés d’essence et autres agressions que les véritables revendications de ces lycéens...Signaler Répondre
Expliquez moi pourquoi les policiers doivent être reconnus et pas leurs opposants , en vertu de quel principe ?Signaler Répondre
moi je réclame l’égalité des droits si chère à l 'ignoble mouvance Mélanchoniste, et donc l’anonymat des policiers intervenants et on verra alors qui a peur de qui , les pleutres bêlants regroupés en moutons masqués ou les forces de l'ordre détentrice de la force républicaine . Les forces de l'ordre ne doivent plus avoir peur de leur armes ,
Va falloir vous habitués, en plus à 17 ans ils vont vous expliquez la vie 🤣😂Signaler Répondre
Vous allez arrêter de diffuser la propagande insoumise….quand on attaque nos FDO, elles répondent et c’est normal. Ces jeunes n’ont pas reçu une belle éducation parentale…ils font ce qu’ils veulent et veulent obtenir tout sans rien faire. Vous allez me faire pleurer, petit gauchiste…nous sommes la majorité silencieuse et nous ferons le choix de la responsabilité face au bordel insoumis en 2027 sans état d’âme.Signaler Répondre
Mes horaires de travail : 7h/16h du lundi au jeudi et 7h/12h le vendredi.Signaler Répondre
c'est bien t'as fumé ta première de la journée. Trop mignon.Signaler Répondre
Entendu à l'instant sur France Info un responsable d'une association de lycéens : "il nous faut 10 milliards; le gouvernement n'a qu'à sortir le carnet de chèques".Signaler Répondre
Trop mignon.
Vous êtes vraiment à l'ouest.Signaler Répondre
Vous irez dire ça aux dizaines de milliers d'élèves et d'étudiants, à tous les profs et membres du personnel enseignant qui ont manifesté partout en France, sans compter les pompiers et les agriculteurs qui les ont rejoint à plusieurs endroit. M'enfin, doivent être manipulés par Mélenchon eux aussi.
Venez faire entendre vos revendications vous aussi, arrêtez de vous ranger du côté d'un système qui est à bout de souffle et qui réprime par la violence.
Si les imbéciles qui ont commis des faits de violence ou incendié des établissements doivent être sanctionnés, quid des centaines d'agressions de policier recensée et filmées ? Des bavures on en voit des dizaines par jour.
Mais continuez à donner la patte oui.
le gouvernement est du type « demain on rase gratis «Signaler Répondre
La résistance citoyenne doit s’organiser pour contrer la réthorique mensongère des insoumis et du dictateur en chef Merlenchon! Leurs mensonges répétés à longueur de journée et leurs tweets insufflent dans la tête de nos jeunes . Nous devons entamer la lutte pacifique face à ce danger qui guette la France! Le plus grand danger que notre pays ait connu depuis les années 1940! Nous serons au rendez vous et nous vous combattrons en résistant. Tout le pays est derrière nous avec nos FDO qui font un boulot magnifique mais dans des conditions difficiles face à vos provocations et face à ces hordes de délinquants qui s’infiltrent dans les manif lycéennes.Signaler Répondre
Veritables usines à chomeurs et à looser qui ne servent qu’à l’endoctrinement islamogauchiste et qui coutent cher !Signaler Répondre
Je vois une possibilité : Le rétablissement du service national, encadré par de bons adjudants autoritaires et sportifs et d 'expérimenté sergents rugueux et pas trop empathiques, pourleur apprendre le vivre ensemble, le respect et le devoir à la nation ainsi que l'ordre l’abnégation .Signaler Répondre
Ça sent le prix Nobel de chimie.....pour des tirs faits par des gamins dont 1 a conduit un nourrisson de 1 an en urgence absolue...,.Signaler Répondre
Y a t il aussi des futurs urgentistes et chirurgiens chez ces embrigadés LFI....?
Lyonmag publie un commentaire qui tombe sous le coup de la loi pendant que des opinions divergentes qui ne plaisent pas au soit disant modérateur sont censurés , on a compris pour qui vous roulezSignaler Répondre
Encore une jacquerie qui avorte face aux contrepouvoirs...bientôt plus personne n'osera manifester.Signaler Répondre
"- Emploi du temps surchargé : 8h/18hSignaler Répondre
Soit, c est le minimum des horaires de travail " ... Tu ne sembles pas connaitre le monde du travail !
Exemple dans le BTP : 7h/16h dont 1h repas + pause café en milieu de matinée.
et le vendredi à 12h, c'est rideau.
Il est en forme aujourd hui Cala hi han🫏🫏Signaler Répondre
Bisous😘
Vous avez pris quoi ce matin pour dire autant d’inepties dans votre commentaires. Vous reprenez la rhétorique insoumises et autres milices de l’ultra gauche. Vous êtes tellement dans votre monde. Nous honnêtes citoyens soutenons nos FDO pour nous défendre face à cette déferlante de violence et de saccages. Nous ne nous laisserons pas faire. Vous cherchez à plaire à votre grand manitou de gourou Merluche 1er?Signaler Répondre
Il y a quelques années, un lycée ou un collège de banlieue " difficile" avait organisé une mise en situation.Signaler Répondre
Il s agissait d un conseil de discipline pour juger du comportement particulièrement odieux d un des leurs.
Les élèves se partageaient les rôles. ..
Résultats , la condamnation et les sanctions demandées étaient sans appel, sans excuses et d une sévérité qui a surpris la communauté éducative ..
Comme quoi, il faut protéger la majorité d une minorité bruyante et violente sans états d ame.
"Des jeunes tirent des mortiers à l'intérieur du lycée"Signaler Répondre
Sans doute une expérience menée par le professeur de physique chimie sur la propulsion par réaction.
Après le niveau du bac qui a été baissé à un niveau primaire pour l’égalité des chances, les revendications des lycéens ne sont pas entendables. Quel avenir pour ces lycéens qui brûlent leur lycée et aspergent d’essence leurs profs en brandissant le drapeau du hamas ??Signaler Répondre
Ça se tend, ça se détend.....Signaler Répondre
ce depuis la nuit des temps,
Et aussi ça dépend du temps...,
Mais non, vous avez oublié, ce sont nous les fainéants.Signaler Répondre
Pourquoi l’extrême gauche en fait un mouvement politisé ? Laissez nos jeunes exprimer leurs revendications. On ne veut plus vous voir sur le terrain en train de les manipuler, instrumentaliser, d’en faire de la chair à canon et vous êtes prêts à tout pour qu’il y ait un drame! Vous recherchez le drame! Abject, ignoble!Signaler Répondre
Violences organisées à foison, encore une journée de gloire pour LFI.Signaler Répondre
La police tue et c'est vrai ;Signaler Répondre
La police est criminelle et blessante et c'est vrai ;
La police honteuse et c'est vrai;
La police facho, nationaliste et c'est vrai;
La police minable et antipathique et c'est vrai;
La police écervelée comme des canidés...
Soutien total aux lycéens, aux étudiants et, même pas un verre d'eau aux FDO !
Si la LFI soutient les élèves et étudiants, c'est clairement bien mieux que la droite et le Rassemblement Nazis qui soutiennent la flicaïlle raciste incompétente .
Juste à attendre les vacances scolaires et comme d'hab ils vont se calmer, les vacances c'est sacré .Signaler Répondre
en lycée une heure de cors en classe demande une heure de travail personnel chez soi ! ceux qui doivent avoir un petit boulot pour se loger et manger sont mal en point pour les trous pas de salle de travail oui le budget prévoit des moyens, mais il manque des profs, pourquoi débuter à 1,1 smic après 5 ans d’études ! y a mieux ailleurs …Signaler Répondre
Pour info le 1er budget de l'État ce sont les aides aux entreprises, sans contrepartie..., pour un minimum de 211 milliards par an.Signaler Répondre
LFI souffle sur les braises de ce mouvement en intégrant ses factions les plus violentes dans ce mouvement lycéen. Non nous ne nous laisserons pas faire face à ces fascistes d’extrême gauche! Melenchon a quitté depuis très longtemps le champs des démocrates et dire que le PS , les écolo lui fassent la courte échelle pou conserver quelques circo lors des législatives en 2027. Honteux, perte de valeurs! Les lycéens doivent retourner étudier et apprendre la culture du travail, de l’effort et du mérite. Vous demandez le BAC, le BAC. S’obtient en travaillant! Cette génération croit vivre dans le monde merveilleux des bisounours vanté par la clique insoumise. Biberonnée aux alloc payées par les honnêtes citoyens. Ceux qui cassent devront rembourser jusqu’au dernier centime. La résistance s’organise contre ces racailles insoumises et bande de casseurs qui veulent provoquer une insurrection et des émeutes sur tout le territoire! Vous êtes responsables devant la nation! La république c’est NOUS!Signaler Répondre
J essaie de comprendre vos motivations.Signaler Répondre
- Emploi du temps surchargé : 8h/18h
Soit, c est le minimum des horaires de travail.
Si en plus vous voulez faire des études et que vos parents ne peuvent vous financer , les horaires sont a peu près 10h de travail plus transport, week end et vacances comprises .
-Manque de moyens ;
Soit, 1er budget de l état 27% . Et les lycées de banlieues bénéficient de 13,5% de dotation supplémentaire. Pourquoi certains n ont plus de portes aux Wc,...elles ne sont pas tombées toutes seules..
-Manque de profs :
Soit, mais pourquoi ils ne veulent plus aller dans ces établissements et tentent de rentrer dans le privé. .....?
Et pour être entendu , arrêtez de vous balader avec des keffiehs et des drapeaux palestiniens, vous êtes en train de faire hair cette population, a importer le conflit ici..