Lyon : un jeune homme tué à coups de couteau lors d'une rixe à Vaise

Les faits se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 1h du matin, rue de Saint-Cyr, dans le 9e arrondissement de Lyon.

Selon les premiers éléments cités par Actu Lyon, une bagarre aurait éclaté dans la rue. L'un des protagonistes serait alors revenu sur les lieux, armé d'un couteau, avant de poignarder un jeune homme de 26 ans.

Malgré l'intervention des secours, la victime est décédée sur place. L'agresseur, lui, a pris la fuite. Il n'a toujours pas été interpellé à cette heure.

Une enquête a été ouverte.