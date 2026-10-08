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Lyon : un jeune homme tué à coups de couteau lors d'une rixe à Vaise

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Lyon : un jeune homme tué à coups de couteau lors d'une rixe à Vaise
Lyon Mag

Un homme d'une vingtaine d'années a perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi à Lyon, après avoir été poignardé au cours d'une bagarre.

Les faits se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 1h du matin, rue de Saint-Cyr, dans le 9e arrondissement de Lyon.

Selon les premiers éléments cités par Actu Lyon, une bagarre aurait éclaté dans la rue. L'un des protagonistes serait alors revenu sur les lieux, armé d'un couteau, avant de poignarder un jeune homme de 26 ans. 

Malgré l'intervention des secours, la victime est décédée sur place. L'agresseur, lui, a pris la fuite. Il n'a toujours pas été interpellé à cette heure.

Une enquête a été ouverte.

Tags :

rixe mortelle

vaise

20 commentaires
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C’est ça la rue le 08/10/2026 à 15:45

Même cause c’est devenu guetto depuis quelques une dizaine d’années

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Ritchie le 08/10/2026 à 15:36

Il y avait les 3V (Villeurbanne, Vénissieux et Vaulx-en-Velin) ... avec Vaise on a les 4V !!! Les quatre cités merveilleuses pour la culture... par ici, on sait comment planter !

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Petit scarabée je t explique la vie... le 08/10/2026 à 15:29
Ridicule a écrit le 08/10/2026 à 14h40

Et bien, ca vole pas très haut côté RN. Pas sur que le budget prevoit l'embauche de 3 millions de policiers qu'il faudrait si on t'écoutait.

On ne demande pas a un parti de voler, certains en.ont fait leur métier...d ou l insécurité...
Un parti, s il ramène l ordre, la justice, la sécurité dans ce pays c est tout ce qu on lui demande.
La chose est simple, il y a les gendarmes et les voleurs, a toi de choisir .....mais la on est dans le réel des adultes et faut assumer....

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Fripounet le 08/10/2026 à 15:14
Ridicule a écrit le 08/10/2026 à 14h40

Et bien, ca vole pas très haut côté RN. Pas sur que le budget prevoit l'embauche de 3 millions de policiers qu'il faudrait si on t'écoutait.

Quand la gauche ne s'émeut pas de la mort d'un être humain, ça me rappelle le stalinisme. Sacré nostalgie ces gochos

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Chris6969699 le 08/10/2026 à 15:06
Vouais a écrit le 08/10/2026 à 13h08

Foutu sentiment d'insécurité ....

Cela provoque chez moi un sentiment de colère ... C'est normal ?

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Un racaille en moins le 08/10/2026 à 14:42

C'est ça la bonne nouvelle.

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Ridicule le 08/10/2026 à 14:40
CQQFD69! a écrit le 08/10/2026 à 13h47

Toujours aucun contrôle de fouilles aléatoires grace à la gauche !

Et bien, ca vole pas très haut côté RN. Pas sur que le budget prevoit l'embauche de 3 millions de policiers qu'il faudrait si on t'écoutait.

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Chris6969699 le 08/10/2026 à 14:36
Vouais a écrit le 08/10/2026 à 13h08

Foutu sentiment d'insécurité ....

Double d'un sentiment de coup de couteau....

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well well ministre le 08/10/2026 à 14:31
Brunet a écrit le 08/10/2026 à 13h43

Quand Gérard Collomb a quitté la mairie, il n'y avait de gros problèmes que dans un ou deux quartiers : la Guillotière, et le 8e.
Aujourd'hui, il y a des morts par armes à feu ou armes blanches dans tous les arrondissements, et plusieurs fois par mois.
Continuez à voter pour l'extrême gauche, localement et nationalement, et notre pays deviendra invivable.
Pensez 5 minutes à vos gosses !

quitter pour être ministre de l'intérieur 😂

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Une evidence le 08/10/2026 à 14:11
Brunet a écrit le 08/10/2026 à 13h43

Quand Gérard Collomb a quitté la mairie, il n'y avait de gros problèmes que dans un ou deux quartiers : la Guillotière, et le 8e.
Aujourd'hui, il y a des morts par armes à feu ou armes blanches dans tous les arrondissements, et plusieurs fois par mois.
Continuez à voter pour l'extrême gauche, localement et nationalement, et notre pays deviendra invivable.
Pensez 5 minutes à vos gosses !

C est le progres mon pauvre monsieur et votre maire ne peut rien contre le progres...

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saco697 le 08/10/2026 à 14:08

c’est ça le Lyon pacifié dont se vante Doucet .. visiblement dans son petit monde de bobos il est loin des réalités des lyonnais… et contrairement à ce que disent ses alliés ce n’est pas la police qui tue a Lyon … La politique bisounours du maire mène à des morts de jeunes lyonnais.. c’est criminel

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rakkzeroxxx le 08/10/2026 à 14:06

Il a été apaisé de manière définitive...

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Tu peux rajouter DURAND TIMORE le 08/10/2026 à 14:06
Solidarité 69 a écrit le 08/10/2026 à 13h12

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

.......

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Et si tout fonctionne aux sentiments..... le 08/10/2026 à 13:55
Vouais a écrit le 08/10/2026 à 13h08

Foutu sentiment d'insécurité ....

Si nous pouvions avoir nous seulement le sentiment de payer pour ces incompétents...😡😡

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c'est vrai le 08/10/2026 à 13:55
Solidarité 69 a écrit le 08/10/2026 à 13h12

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

On est en plein dedans !

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CQQFD69! le 08/10/2026 à 13:47

Toujours aucun contrôle de fouilles aléatoires grace à la gauche !

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Brunet le 08/10/2026 à 13:43

Quand Gérard Collomb a quitté la mairie, il n'y avait de gros problèmes que dans un ou deux quartiers : la Guillotière, et le 8e.
Aujourd'hui, il y a des morts par armes à feu ou armes blanches dans tous les arrondissements, et plusieurs fois par mois.
Continuez à voter pour l'extrême gauche, localement et nationalement, et notre pays deviendra invivable.
Pensez 5 minutes à vos gosses !

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Chris6969699 le 08/10/2026 à 13:40

" L'un des protagonistes serait alors revenu sur les lieux, armé d'un couteau, avant de poignarder un jeune homme de 26 ans"

L'apaisement suit son cours au fil de l'eau d'une rivière montagneuse ... Tout le reste n'est que sentiment ...

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roco le 08/10/2026 à 13:38

une vraie compétition en matière d homicides entre Lyon et Villeurbanne, qu en pensez vous Mr Doucet ?

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Solidarité 69 le 08/10/2026 à 13:12

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

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Vouais le 08/10/2026 à 13:08

Foutu sentiment d'insécurité ....

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