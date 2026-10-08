Lyon : un jeune homme tué à coups de couteau lors d'une rixe à Vaise

Les faits se sont produits dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 1h du matin, rue de Saint-Cyr, dans le 9e arrondissement de Lyon.
Selon les premiers éléments cités par Actu Lyon, une bagarre aurait éclaté dans la rue. L'un des protagonistes serait alors revenu sur les lieux, armé d'un couteau, avant de poignarder un jeune homme de 26 ans.
Malgré l'intervention des secours, la victime est décédée sur place. L'agresseur, lui, a pris la fuite. Il n'a toujours pas été interpellé à cette heure.
Une enquête a été ouverte.
Même cause c’est devenu guetto depuis quelques une dizaine d’annéesSignaler Répondre
Il y avait les 3V (Villeurbanne, Vénissieux et Vaulx-en-Velin) ... avec Vaise on a les 4V !!! Les quatre cités merveilleuses pour la culture... par ici, on sait comment planter !Signaler Répondre
On ne demande pas a un parti de voler, certains en.ont fait leur métier...d ou l insécurité...Signaler Répondre
Un parti, s il ramène l ordre, la justice, la sécurité dans ce pays c est tout ce qu on lui demande.
La chose est simple, il y a les gendarmes et les voleurs, a toi de choisir .....mais la on est dans le réel des adultes et faut assumer....
Quand la gauche ne s'émeut pas de la mort d'un être humain, ça me rappelle le stalinisme. Sacré nostalgie ces gochosSignaler Répondre
Cela provoque chez moi un sentiment de colère ... C'est normal ?Signaler Répondre
C'est ça la bonne nouvelle.Signaler Répondre
Et bien, ca vole pas très haut côté RN. Pas sur que le budget prevoit l'embauche de 3 millions de policiers qu'il faudrait si on t'écoutait.Signaler Répondre
Double d'un sentiment de coup de couteau....Signaler Répondre
quitter pour être ministre de l'intérieur 😂Signaler Répondre
C est le progres mon pauvre monsieur et votre maire ne peut rien contre le progres...Signaler Répondre
c’est ça le Lyon pacifié dont se vante Doucet .. visiblement dans son petit monde de bobos il est loin des réalités des lyonnais… et contrairement à ce que disent ses alliés ce n’est pas la police qui tue a Lyon … La politique bisounours du maire mène à des morts de jeunes lyonnais.. c’est criminelSignaler Répondre
Il a été apaisé de manière définitive...Signaler Répondre
.......Signaler Répondre
Si nous pouvions avoir nous seulement le sentiment de payer pour ces incompétents...😡😡Signaler Répondre
On est en plein dedans !Signaler Répondre
Toujours aucun contrôle de fouilles aléatoires grace à la gauche !Signaler Répondre
Quand Gérard Collomb a quitté la mairie, il n'y avait de gros problèmes que dans un ou deux quartiers : la Guillotière, et le 8e.Signaler Répondre
Aujourd'hui, il y a des morts par armes à feu ou armes blanches dans tous les arrondissements, et plusieurs fois par mois.
Continuez à voter pour l'extrême gauche, localement et nationalement, et notre pays deviendra invivable.
Pensez 5 minutes à vos gosses !
" L'un des protagonistes serait alors revenu sur les lieux, armé d'un couteau, avant de poignarder un jeune homme de 26 ans"Signaler Répondre
L'apaisement suit son cours au fil de l'eau d'une rivière montagneuse ... Tout le reste n'est que sentiment ...
une vraie compétition en matière d homicides entre Lyon et Villeurbanne, qu en pensez vous Mr Doucet ?Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
Foutu sentiment d'insécurité ....Signaler Répondre