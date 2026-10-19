Lyon : condamner fermement les casseurs et écouter urgemment la colère des Français

Ah ! Si les choses étaient simplement noires ou blanches, ce serait tellement plus facile ! Pointer du doigt un adversaire politique est simple. Chercher des solutions pour apaiser notre société est autrement plus complexe. Mais c’est devenu urgent.

Une vidéo m’a particulièrement bouleversé. Celle de personnes âgées récupérant leurs courses dans des sacs-poubelle après le pillage du Monoprix de Bellecour. Qu’est devenu notre pays pour que des retraités en arrivent à récupérer ce qu’ont laissé les pilleurs pour se nourrir ?

Et puis cette statue de Paul Bocuse, notre Monsieur Paul, arrachée à l’office de tourisme et gisant au sol, au milieu des passants. Une légende lyonnaise abandonnée sur le pavé. Dans une vidéo diffusée par LyonMag, on aperçoit même deux individus déguisés en Batman sortir du bâtiment en flammes. Une scène grotesque si elle n’était pas aussi dramatique. Batman n’est-il pas précisément celui qui combat les voyous et les criminels ?

« Batman » sort de l’office de tourisme de Lyon en flammes, le bâtiment est détruit dans des proportions inédites https://t.co/g3ESVXAgoZ — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Rien, absolument rien, ne justifie ces violences. Chacun doit apporter son soutien aux commerçants, à leurs salariés, ainsi qu’aux policiers, aux gendarmes et aux pompiers mobilisés dans des conditions particulièrement difficiles.

Grégory Doucet et Philippe Prieto, son adjoint à la sécurité, étaient présents sur le terrain dès samedi, accompagnés du préfet Étienne Guyot. Béatrice de Montille, vice-présidente de la Métropole chargée de la propreté, a permis la mobilisation, dès dimanche, des agents métropolitains, épaulés par une centaine de riverains venus nettoyer la Presqu’île.

Mais ne confondons pas tout. Les casseurs ne sont pas des manifestants porteurs de revendications. Ils desservent précisément le message de ces Français qui souffrent d’une vie de plus en plus chère.

Ces jeunes qui pillent des commerces, volent des vêtements et détruisent notre patrimoine plutôt que d’étudier, de se cultiver, de travailler, d’apprendre un métier ou de construire leur avenir… Quel spectacle affligeant ! N’ont-ils donc rien de mieux à faire que de détruire ce que d’autres ont mis des années à bâtir ?

Mais une question plus profonde se pose : notre ascenseur social serait-il en panne ? Il devient urgent de construire une véritable société méritocratique où le travail, les compétences et les efforts permettent de réussir. Cela n’excuse évidemment aucune violence, mais doit nous pousser à réfléchir.

Car derrière cette mobilisation, il y a aussi des salariés qui ne parviennent plus à vivre dignement de leur travail, des retraités qui comptent chaque euro, des étudiants qui peinent à se loger et des familles inquiètes pour l’avenir de leurs enfants. Ces Français méritent d’être entendus.

J’ai également été consterné de voir des passants interpeller agressivement Grégory Doucet ce dimanche, place Bellecour, en le désignant comme responsable. Je comprends leur colère, mais ils se trompent de cible. Que pouvait faire de plus, personnellement, le maire de Lyon face à de tels agissements ? Les dispositifs de sécurité peuvent être discutés, mais le problème est bien plus profond et dépasse largement la responsabilité d’un seul homme.

Les premiers responsables des pillages restent ceux qui pillent. Cela ne doit pas nous empêcher de rechercher collectivement des réponses aux difficultés de notre société.

Notre ville et notre Métropole ont besoin d’une véritable coopération entre les collectivités, l’État, les forces de sécurité et les habitants. La sécurité n’appartient ni à la droite ni à la gauche. La justice sociale non plus.

Voir Lyon ainsi abîmée, son patrimoine saccagé et ses commerçants désemparés me rend, comme tout Lyonnais, sincèrement triste.

Alors oui, condamnation totale des casseurs et des pilleurs. Soutien sans réserve à nos commerçants, à nos policiers, à nos gendarmes et à nos pompiers. Mais également à ces Français qui n’arrivent plus à boucler leurs fins de mois, qui travaillent dur sans toujours parvenir à vivre dignement. Et à notre jeunesse, à tous ces jeunes qui se préoccupent légitimement de leur présent et de leur avenir dans un monde devenu extrêmement inquiétant.

Face aux tensions sociales, aux difficultés économiques et à la montée des divisions, je crois profondément que tous les républicains, de gauche comme de droite, doivent être capables de se rassembler autour de l’essentiel : protéger nos concitoyens, garantir l’autorité de la République, défendre la justice sociale et retrouver le chemin du dialogue et de l’apaisement.

Car une République forte est une République qui protège. Une République juste est une République qui permet à chacun de réussir. Et une République humaniste est une République qui sait écouter.

À Lyon comme ailleurs, cessons de chercher systématiquement des coupables politiques. Notre responsabilité collective est désormais de nous rassembler, de nous écouter et de construire ensemble les solutions qui permettront d’apaiser notre société.