Couvre-feu à 18h : la fréquence de plusieurs lignes de métro et de tram allégée

Cela intervient dans le cadre de l’instauration du couvre-feu à 18h à Lyon et dans toute la France pour endiguer l’épidémie de Covid-19.

Si l’offre sera maintenue à 90% avec des adaptations ciblées sur certaines dessertes comme les pôles universitaires, la fréquence des lignes de métro A et D, des tramways T1, T2 et T3 ainsi que quelques lignes majeures sera allégée entre 19h et 21h.

"Le SYTRAL, en lien avec le délégataire, évaluera quotidiennement l’évolution de la fréquentation entre 16h et 18h afin de déployer en cas de nécessité, des renforts ciblés sur les secteurs et les lignes identifiés", peut-on également lire dans un communiqué.