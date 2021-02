ZFE de la Métropole de Lyon : aucun délai finalement accordé aux artisans et leurs véhicules polluants

Le bannissement imposé aux véhicules professionnels dotés de vignettes Crit'Air trop élevées s'est poursuivi. En plus des Crit'Air 4 et 5, ce sont les Crit'Air 3 qui n'ont désormais plus le droit de circuler et stationner dans ce périmètre.

Les artisans, pour qui le rachat d'une flotte de véhicules plus propres est parfois mission impossible à trop court terme, espéraient obtenir a minima un délai. Les différentes fédérations ont travaillé depuis des semaines avec la Métropole de Lyon pour repousser l'échéance. Mais le Progrès révèle ce mardi que les négociations ont, pour le moment, échoué. Le délai de six mois pour renouveler son parc automobile a été refusé par les élus écologistes. Tout artisan avec une vignettre Crit'Air autre que 0, 1 et 2 pris en train de rouler dans le secteur de la ZFE s'expose à 68 euros d'amende si c'est un véhicule léger, et 135 euros pour les poids-lourds.

La Métropole n'aurait toutefois pas fait la sourde oreille et acceptera d'offrir un délai de 12 mois aux professionnels pouvant justifier de la commande d'un véhicule 0 ou 1. Des aides pourraient également être dévoilées par la collectivité, mais pas avant le printemps. D'ici là, les premières amendes seront peut-être déjà tombées.