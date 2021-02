Lyon : deux frères à la tête d’un trafic de stupéfiants condamnés à 5 et 10 ans de prison

Le premier avait été installé en Isère, l’autre dans l’agglomération lyonnaise. Lors des perquisitions menées notamment par la police judiciaire de Lyon en mars 2016, 9kg de résine de cannabis avaient été retrouvés dans une voiture en Savoie. Chez le conducteur du véhicule, cette fois à Grenoble, 30 kg d’herbe de cannabis avaient aussi été découverts par les enquêteurs. De plus, les policiers avaient aussi mis la main sur 27 kilos de résine de cannabis supplémentaire, bien gardés au domicile d’un autre suspect.

Dans ce dossier véritablement tentaculaire, 18 hommes et une femme devaient s’expliquer à la barre en fin d’année dernière. Quatorze avaient été jugés : la femme avait été relaxée tandis que les autres protagonistes avaient écopé de peines allant de 18 mois de prison avec sursis à 10 ans de prison ferme. Mais à cause du Covid-19, cinq prévenus avaient vu leurs dossiers renvoyés. Ils avaient finalement pu comparaitre le 17 décembre. Les jugements ont été rendus la semaine dernière.

Selon Le Dauphiné Libéré, ces cinq hommes ont été reconnus coupables. Parmi eux, il y avait notamment deux frères qui auraient été à la tête du réseau lyonnais. Le premier, âgé de 34 ans, a été condamné à 10 ans de prison et 20 000 euros d’amende. Une peine assortie d'une privation de droits civiques pendant cinq ans. Son frère âgé de 29 ans et toujours en cavale selon nos confrères, a lui été puni d’une peine de cinq années de prison, dont un an avec sursis et 10 000 euros d'amende.