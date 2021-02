Lyon : les étudiants vont manifester ce jeudi contre la précarité

Après plusieurs manifestations en France ce mercredi, de nouveaux rassemblements sont prévus ce jeudi, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes.

Plusieurs organisations, comme l’UNEF, appellent à se retrouver à Lyon à midi devant la Manufacture des Tabacs afin de dénoncer la précarité étudiante, notamment face aux mesures prises dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. Un cortège prendra ensuite la direction du rectorat dans le 7e arrondissement.

"Face à l’urgence de la précarité étudiante, l’indifférence et l’inaction ne sont plus tolérables !", dénoncent les syndicats étudiants qui ne souhaitent plus « être la génération sacrifiée de la crise actuelle ». Cette manifestation fera notamment écho aux deux tentatives de suicide d’étudiants à Lyon au mois de janvier, et qui avait vivement fait réagir la communauté étudiante en France.

D’autres rassemblements sont prévus à Saint-Etienne et à Grenoble.