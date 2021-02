Grève dans l’Éducation nationale : les enseignants dans la rue ce mardi à Lyon

Dans le cadre du mouvement national dans l’Éducation nationale, une manifestation est prévue ce mardi à Lyon. Les enseignants doivent se retrouver à 14h place Guichard dans le 3e arrondissement. Le cortège prendra ensuite la direction du rectorat de Lyon dans le 7e arrondissement où une audience est prévue dans l’après-midi.

"Pendant la pandémie, la casse continue", dénonce le SNES de Lyon qui demande notamment la réduction des effectifs par classe en vue de la rentrée 2021. Les collèges et lycées de l'Académie de Lyon devront intégrer 4 600 élèves supplémentaires, mais seulement 18 postes sont débloqués, selon le syndicat : "On se retrouve dans une situation où on ne sait pas où on va mettre les élèves. Avec le contexte sanitaire, c'est encore plus problématique de faire respecter les gestes barrières. Et puis c'est surtout l'accompagnement des élèves qui pose difficulté. Car plus ils sont nombreux, plus c'est difficile de les accompagner. Or quand on a le confinement de l'année dernière, ou la situation en ce moment au lycée de l'enseignement hybride, on a besoin d'avoir des effectifs moins nombreux pour pouvoir suivre les élèves", a réagi Ludivine Rosset, la secrétaire académique du SNES Lyon.

Les étudiants, qui étaient près de 1 000 jeudi dernier à manifester contre la précarité, ont prévu de se joindre au mouvement.