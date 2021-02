Lyon bientôt reliée à Tours par un train de nuit ?

Selon Le Parisien daté de dimanche, un rapport sur les Intercités de nuit devrait être présenté prochainement aux parlementaires français. On y retrouve l’hypothèse d’une ligne nocturne entre Lyon et Tours. Un trajet qui prendrait environ 7h mais qui serait direct en direction de la Touraine. Une mise en place de la ligne entre la capitale des Gaules et la Touraine est évoquée d’ici 2030.

Il y a quelques semaines déjà, l’Europe avait officiellement relancé les trains de nuit avec la signature d’un accord entre la France, la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche. Parmi les itinéraires envisagés, la possible installation de rails entre Zurich en Suisse et Barcelone en Espagne fait naitre des espoirs parmi les Lyonnais. Les trains pourraient en effet passer la capitale des Gaules. Néanmoins, les tracés précis des lignes ne sont pas encore finalisés d’après la SNCF.