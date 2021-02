Covid-19 : peut-être un concert test à la Halle Tony Garnier de Lyon

Sans mettre des spectateurs dans des bulles, comme aux Etats-Unis, la France veut lancer des concerts test. Le premier se déroulera au Dôme de Marseille en mars ou avril, avec une jauge limitée et un placement étudié. Les participants seront testés à l'entrée, puis testés deux fois à l'issue du concert.

La Halle Tony Garnier s'est portée volontaire pour l'organisation d'un deuxième test, "autour du mois de juin", a indiqué ce lundi Thierry Téodori, le directeur de la Halle Tony Garnier.

"C'est un projet. On étudie une limitation des jauges, mais c'est pour dire, on va pouvoir faire des concerts", a précisé Thierry Téodori, à l'occasion de la présentation à la presse de son successeur qui entrera en fonctions au printemps. "Il faut que le public reprenne confiance, montrer qu'on peut avoir une transition et qu'on ne doit pas attendre la fin de la pandémie", a-t-il conclu.