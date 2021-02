Réunion publique sur la piétonnisation de la Confluence : des élus écologistes convaincus mais peu convaincants

"Des problèmes techniques" ont d’abord empêché plus de 100 participants à assister à l’évènement. En réalité, la SPL Lyon-Confluence n’avait pas anticipé que l’application Zoom restreigne automatiquement la jauge à ce nombre, au-delà il fallait payer.

Cet incident a en tout cas permis à Pierre Oliver, resté à quai derrière son ordinateur, d’enfourcher sa trottinette pour rejoindre les élus de la Ville et de la Métropole de Lyon pour siéger à leurs côtés. Le maire LR du 2e arrondissement allait jouer les trouble-fête, occasionnant des grands moments de gêne chez les animateurs du débat. Ou plutôt de l’absence de débat.

Car la plupart des participants l’ont remarqué : les questions "gênantes" ou du moins remettant en question le choix de piétonniser ou l’absence de concertation, n’ont été que rarement évoquées alors qu’elles fleurissaient sur le tchat.

Par contre, les questions sur la réouverture de la voûte Ouest de Perrache, très attendue par les cyclistes, sur l’accessibilité PMR du quartier ou sur le parking de Confluence "aspirateur à voitures", sur la plantation d’arbres sur la route et sur la possibilité de faire pousser de l’herbe sur l’esplanade François-Mitterrand avaient largement les faveurs des vice-présidents et adjoints Fabien Bagnon (Voirie), Valentin Lungenstrass (Mobilité), Laurence Boffet (Participation) et Chloë Vidal (Démocratie locale).

Quel impact cette piétonnisation du cours Charlemagne de la rue Montrochet au quai Antoine Riboud (au niveau de l’Hôtel de Région et du centre commercial Confluence donc) aura-t-elle sur la circulation automobile quai Perrache ? Valentin Lungenstrass se contentait d’expliquer les axes qu’il faudra emprunter.

Aux questions très politiques et orientées de Pierre Oliver, pas plus de réponses étaient apportées par les représentants de la majorité. Le maire du 2e demandait à Chloë Vidal comment avait été menée la concertation des salariés de la Confluence actuellement en télétravail. Gros moment de malaise. "Donc ce sont les militants écologistes qui vous ont répondu ?", osait l’élu LR. "On dérive un peu", coupait court Fabien Bagnon, qui répétait plusieurs fois qu’il ne voulait pas d’un débat politique ce mercredi soir. Comme lorsque Pierre Oliver le questionnait sur ce qui sera fait pour empêcher les rodéos sur le futur cours Charlemagne piétonnisé. Silence.

Dans le tchat, la colère montait. "Si c’est pour ne pas répondre aux questions préoccupantes, à quoi cela sert d’organiser une visioconférence?", se demandait un participant. "Franchement pourquoi on répond à des questions sur Uber et des poubelles mais pas aux questions essentielles ? C’est un sketch , non ?", poursuivait un autre. "Est-ce qu'on est à une réunion de présentation aux habitants ou une réunion de l'association La Ville à Vélo, franchement c'est bizarre cette présentation", concluait un troisième.

Place au calendrier du projet de piétonnisation. Une seconde réunion publique aura lieu en mars pour la "présentation du projet d’aménagement transitoire et des phases détaillées de concertation/évaluation". C’est d’ailleurs le mois prochain que la coupure du cours Charlemagne sera effective. En avril-juin, des ateliers thématiques sur le périmètre d’expérimentation, des murs d’expression et une observation participante seront mis en place. En juin 2021 sera menée une enquête de terrain auprès des habitants, salariés et visiteurs. Enfin, la Métropole prévoit une dernière réunion publique en septembre pour faire le bilan de cette expérimentation. On saura alors si elle est maintenue ou abandonnée.

"On va vivre cette expérimentation ensemble. C’est une véritable opportunité", se félicitait Fabien Bagnon en clôture de la réunion. Au regard des premières réactions, il faudra probablement attendre que les habitués du quartier jugent directement sur pièce pour être enfin convaincus. Ou pas.