Immobilier à Lyon : la SACVL change de fournisseur d'électricité pour privilégier l'énergie renouvelable

La SACVL, bailleur et constructeur de logements de la Ville de Lyon, a annoncé avoir changé de fournisseur d'électricité pour passer aux énergies renouvelables.

Son président, Raphaël Michaud, par ailleurs adjoint au maire Grégory Doucet, chargé de l'Urbanisme et de l'Habitat, indique que l'Union des Producteurs Locaux d'Electricité (UPLE) avait été sélectionné après appel d'offres. C'est cette dernière qui sera chargée de gérer l'électricité des parties communes, VMC et ascenseurs de l'ensemble des résidences gérées par la SACVL.

"Si la SACVL a changé de fournisseur d'électricité, c'est d'abord pour se conformer au cadre légal", précise le bailleur. Cette transition se fera "sans surcoût" pour les locataires "qui bénéficieront par conséquent d'une électricité plus respectueuse de l'environnement sans le moindre effort financier".