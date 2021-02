Villeurbanne : après avoir annulé la réouverture de son restaurant, Philippe Vieira, le "Gaulois réfractaire", écrit à Emmanuel Macron

Après avoir finalement abandonné l'ouverture de son restaurant lundi dernier, Philippe Vieira n'a pas décidé de baisser les bras. L'ancien candidat à la mairie de Villeurbanne a envoyé un courrier à Emmanuel Macron, "pour que notre action de désobéissance civile ne reste pas lettre morte", peut-on lire dans un communiqué du Villeurbannais.

Dans ce courrier, Philippe Vieira revient sur son action de lundi dernier, son passage dans nombreux médias, et n'a pas manqué de rappeler au Président des propos qui ont pu choquer de nombreux Français : "Certes nous sommes des "Gaulois réfractaires" et des "procureurs" mais nous sommes aussi le peuple qui vous a élu, avec ses défauts mais aussi ses qualités… Enthousiaste, généreux, amoureux, riche de diversité, combatif, travailleur, bénévole, engagé, créatif… C’est avec nous et pas, contre nous, que vous arriverez à gérer cette crise et d’autres que nous connaîtrons dans le futur", peut-on lire dans cette lettre ouverte.

Celui qui est également à la tête d'une école de danse demande au chef de l'Etat de "leur faire confiance". "C’est en nous faisant confiance et en nous redonnant le sens de la responsabilité individuelle, que nous vaincrons cette "guerre", comme tant d’autres gagnées par le passé. Alors… Faites confiance aux professionnels de la restauration, aux cafés bars, aux centres de danse aux salles de fitness, aux lieux de cultures, aux loisirs artistiques, au milieu du sport amateur, au tissu associatif local, à tout le monde de l’entreprise et du travail… Et même aux établissements de nuit, pour mettre en place et faire respecter les protocoles sanitaires, secteur par secteur, activité par activité, établissement par établissement… qui garantiront à tous nos clients, pratiquants, adeptes…Une sécurité sanitaire suffisante", demande le rebelle d'un jour. Comme beaucoup de professionnels du secteur, espère des "perspectives et de l'espoir".

Pas certain que le courrier arrive jusque sur le bureau d'Emmanuel Macron. Mais tout de même, le restaurateur ne perd pas espoir. Il appelle à manifester le 1er mars sur le Champs de Mars à Paris. "Votre peuple souffre… Et ne pourra tenir longtemps. Alors faites-nous confiance et responsabilisez-nous !", conclut Philippe Vieira dans sa lettre.