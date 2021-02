Villeurbanne : l'ouverture rebelle d'un restaurant finalement annulée

Ce lundi, et malgré les restrictions toujours en vigueur, des restaurateurs promettaient d’ouvrir leurs cuisines fermées depuis de longs mois.

C’était le cas de Philippe Vieira, gérant du 229 Zola à Villeurbanne. Alors que de nombreux journalistes étaient sur place ce midi pour suivre l’ouverture interdite, le patron de l’établissement a préféré renoncer à ouvrir l'intérieur de son restaurant : "Je ne peux pas me permettre de prendre ce risque-là", a déclaré l’intéressé, qui faisait le buzz depuis quelques jours.

"Mais nous allons proposer de dresser quelques tables à l’extérieur. Il s’agit surtout de faire passer un message pour demander de nous donner des perspectives et répondre à l’agenda de travail", a déclaré Philippe Vieira.

Et la police n'a évidemment pas donné son accord pour cette ouverture même partielle, ce qu’avait demandé Philippe Vieira dans la matinée. Le restaurateur est ressorti du commissariat avec le sous-préfet Jean-Daniel Montet-Jourdran pour une prise de parole commune. "J'entends la demande. Mais nous sommes dans une période de rebond épidémique. On doit prendre cette réalité en considération. Il faut qu'on soit dans l'accompagnement. L'hôtellerie et la restauration sont déjà beaucoup aidés grâce au fond de solidarité. Une action symbolique a été mise en place, je la respecte. Il n'y a aucune raison de le sanctionner, il n'a pas commis d'infraction", a déclaré le représentant de l'Etat.

Le happening étant annulé, "la nourriture sera donnée à la Croix-Rouge ce lundi soir", indique le restaurateur villeurbannais. Les clients qui avaient réservé sont aussi repartis avec leur repas à emporter.

Sur le cours Emile Zola pourtant, les badauds qui s'arrêtaient pour s'enquérir de la situation avaient un discours unanime. "Il a raison, on en a marre", déclarait un Villeurbannais aux journalistes, dont beaucoup étaient descendus spécialement de Paris.