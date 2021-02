"Montrer qu’on est toujours là" : Les Bouchons Lyonnais partent en tournée !

"Montrer qu’on est toujours là". Ce sont les mots de Joël Salzi du bouchon Les Fines gueules dans le 5e arrondissement. Il est l’un des huit chefs à participer au mois de février à "La Tournée des Bouchons" dont le principe est de proposer chaque vendredi et samedi deux menus au choix à emporter au prix de 25 euros.

Le principe de la tournée ne s’arrête pas là puisque les menus en question seront cuisinés à quatre mains par un duo de chefs faisant partie de l’association Les Bouchons Lyonnais. "L’avantage, c’est aussi d’offrir la possibilité à un client d’aller manger dans deux bouchons à la fois", assure Joël Salzi qui cuisinera avec Florence Périer du Café du Peintre les 19 et 20 février.

"On veut essayer de retrouver une ambiance que nous n’avons plus depuis trois mois", poursuit Joël Salzi qui se réjouit de retravailler le temps d’un week-end. Pour cette première étape, ce sont les chefs Yoann Blanc (Tête de Lard) et Cédric Garin (Bouchon des Cordeliers) qui vont s’associer ce vendredi et ce samedi avec notamment à déguster une salade de pommes de terre, boudin pané et julienne de pomme vinaigrette ou encore un suprême de pintade au vinaigre de framboises et gratin de penne au comté.

"On retourne dans nos cuisines, on fait des essais, on cogite conjointement des recettes. Ça nous fait revivre et replonger dans notre quotidien", ajoute le chef lyonnais qui comme les autres déplorent de n’avoir "aucune visibilité" sur la réouverture des restaurants.

Toutes les informations sur La Tournée des Bouchons sont à retrouver sur la page Facebook de l’association. L’opération devrait être renouvelée pour le mois de mars.